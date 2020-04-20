Третья в Эстонии роженица с Covid-19: мне было безумно страшно за ребенка

«У меня не было ни одного симптома – ни кашля, ни насморка, ни температуры. Я считала, что совершенно здорова», - Марта говорит, что никак не может обвинить себя в том, что вела себя беспечно.

Марта стала третьей роженицей в Эстонии, у которой обнаружили Covid-19.

С марта молодая мать придерживалась особенно жестких правил карантина: «Поскольку я была беременна, я хотела защитить себя, ребенка, семью. Поэтому исправно сидела дома. Муж тоже больше месяца работал из дома. Он единственный выходил на улицу, да и то только в магазин за продуктами». Неделю назад Марта отправилась в роддом Ида-Таллиннской центральной больницы, будучи уверенной в том, что здорова. В роддоме ее приняли работники в масках, которые тут же взяли у нее анализ на коронавирус.

«Пробы взяли из носа. Было неприятно, но ничего ужасного. И все», - вспоминает Марта.

Во время родов акушерка была в маске и защитном костюме: «Это вообще нестрашно: врачи же носят защитную одежду». Роды в Марты протекали тяжело, поэтому все закончилось кесаревым сечением: «Возможно, о том, что у меня коронавирус, мне сказали во время родов, но я этого не слышала, поскольку была сосредоточена на дыхании и рождении малыша. Помню, как привезли в операционный зал».

Она не помнит в деталях, достаточно ли были защищены занимавшиеся ею врачи: «Надеюсь, что теперь из-за меня врачам не придется отправляться в карантин». Марта беспокоится, поскольку во время родов рядом с ней находилось довольно много медицинских работников.

Безумный страх за ребенка

Результаты своего анализа она узнала, когда ребенок уже был на руках и сосал грудь: «Я очень испугалась за ребенка». Марта читала, что болеющих Covid-19 матерей отделяют от ребенка: «Со мной все было не так. Ребенок был со мной, и я давала ему грудь». Врачи сразу проконсультировали Марту, как защитить малыша от заражения.

«Я постоянно была в маске. Конечно, периодически ее меняла. Занималась ребенком в маске, спала в маске», - описывает Марта свои первые дни материнства.

В роддоме она находилась в отдельной палате и на другом этаже, отдельно от других рожениц.

«Там были только я и акушерка, которая обо мне заботилась. Я могла выходить из палаты, напротив которой находился туалет. Выходить я могла только туда, надев маску. Конечно, я должна была постоянно мыть руки», - говорит Марта.

Помощь она могла позвать, нажав на кнопку, например, если требовались новые подгузники, но этим она пользовалась редко, поскольку, чтобы зайти к ней в палату, медицинскому работнику нужно было полностью переодеться в защитную одежду, похожую на скафандр: «Кроме того, мне звонили, и я могла позвонить акушерке».