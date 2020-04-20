Пандемия: Чехия может открыть границы только следующей весной

Мир борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,3 млн человек, скончались свыше 164 тысяч. Выздоровели более 600 тысяч человек, пишет DW.
Президент Чехии Милош Земан советует согражданам этим летом путешествовать по своей стране. Границы Чехии будут закрыты целый год, чтобы не вызвать новую волну инфекции тем, что люди поедут в страны, где эпидемия еще не закончилась, сказал Земан.
Турбюро страны ранее обращались с просьбой летом разрешить жителям Чехии выезд в их излюбленные страны отдыха - Словакию и Хорватию, где пока зафиксировано не так много случаев заболевания коронавирусом. Чехия ввела запрет на въезд и выезд из страны в середине марта. Новая норма не распространяется, например, на водителей грузовиков и медицинский персонал.
В то же время министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, направляющихся на переговоры к зарубежным партнерам.
Ограничения на свободный выезд и въезд в страну, по его словам, предполагается снимать постепенно. На первом этапе наиболее вероятна их отмена со Словакией и Австрией.