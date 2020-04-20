Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»

Кальдерон заявил, что тогдашний тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы Роналду перешел именно к каталонцам. По его словам, наставнику манкунианцев не нравился стиль игры «Реала». «Каталонцы были в восторге от этой возможности, но Криштиану ясно дал понять, что хочет играть в Мадриде», — добавил функционер.

9 апреля стало известно, что Роналду, в данный момент выступающий за туринский «Ювентус», рассчитывает вернуться в «Реал». Отмечалось, что итальянский клуб может расстаться с нападающим из-за необходимости стабилизировать финансовое положение, пострадавшее от пандемии коронавируса.