Сезон Ла Лиги будет доигран

Руководители ключевых футбольных организаций Испании провели встречу с целью решить, как поступить с оставшейся частью сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, передает Sports.ru.
As информирует, что в обсуждении принимали участие Ирен Лосано из Высшего спортивного совета, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Встреча длилась более восьми часов, и по ее итогам, как сообщается в официальном заявлении, было достигнуто «принципиальное согласие касательно основных аспектов испанского футбола в ситуации пандемии коронавируса».
По информации Marca, Ла Лига, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет договорились доиграть сезон.