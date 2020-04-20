Пн, 20.04.2020
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Сезон Ла Лиги будет доигран

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

Руководители ключевых футбольных организаций Испании провели встречу с целью решить, как поступить с оставшейся частью сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, передает Sports.ru.

As информирует, что в обсуждении принимали участие Ирен Лосано из Высшего спортивного совета, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Встреча длилась более восьми часов, и по ее итогам, как сообщается в официальном заявлении, было достигнуто «принципиальное согласие касательно основных аспектов испанского футбола в ситуации пандемии коронавируса».

По информации Marca, Ла Лига, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет договорились доиграть сезон.

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