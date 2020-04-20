Сезон Ла Лиги будет доигран

As информирует, что в обсуждении принимали участие Ирен Лосано из Высшего спортивного совета, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Встреча длилась более восьми часов, и по ее итогам, как сообщается в официальном заявлении, было достигнуто «принципиальное согласие касательно основных аспектов испанского футбола в ситуации пандемии коронавируса».