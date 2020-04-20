Пн, 20.04.2020
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  • Упрямство стоило сети Apotheka 760 000 евро: больница окончательно выиграла суд
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Упрямство стоило сети Apotheka 760 000 евро: больница окончательно выиграла суд

Apotheka.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) окончательно выиграла судебную тяжбу у аптечной сети Apotheka, которая в течение 1 года и 9 месяцев отказывалась выезжать из фойе Мустамяэской больницы, где она арендовала площади, пишет Rus.ERR.

Решение вступило в законную силу 15 апреля, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу фирмы Terve Pere Apteek OÜ, управлявшей сетью аптек Apotheka.

Поскольку судебное решение вступило в законную силу, больница теперь должна получить от аптечной сети почти 760 тысяч евро в качестве компенсации.

Летом 2017 года Северо-Эстонская региональная больница организовала конкурс на поиск новых арендаторов помещений в Мустамяэской больнице, его выиграла аптечная фирма Benu Apteek, однако давний арендатор Terve Pere Apteek, проигравшая тендер, отказалась признавать результаты конкурса и покидать помещения к установленному сроку - октябрю 2017 года. Летом 2019 года аптека все же покинула помещения по адресу Сютисте-теэ, 19, но продолжила судебный процесс.

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