Совместное обращение зараженных студентов: никакой вечеринки не было

В пятницу громом прогремела новость о том, что в тартуском общежитии на улице Раатузе у шести студентов был выявлен коронавирус. В тот же день премьер-министр Юри Ратас подписал указ, согласно которому полиция должна была взять здание под охрану, а 280 обитателям общежития запретили выходить на улицу, пишет Tartu Postimees.
На выходных в общежитии было проведено тестирование всех жильцов общежития. По состоянию на утро воскресенья число зараженных выросло до 16.
В настоящее время в фойе общежития дежурит полицейские и помощники полицейских. В полиции говорят, что студенты всячески сотрудничают со стражами правопорядка, нарушений не зафиксировано.
Студенты отрицают вечеринку
Всех жильцов разделили по трем зонам: на одном этаже находятся зараженные, а также контактировавшие с ними, на другом, чей тест на вирус был отрицательным, а в третью группу попали люди, которые не контактировали с зараженными и чей тест был отрицательным.
Зараженные находятся в изоляции. Контактировавшие с зараженными могут перемещаться в пределах своей зоны, а также выходить подышать воздухом на территории общежития. Здоровые обитателя общежития, которые не контактировали с зараженными, с сегодняшнего дня могут выходить за территорию общежития. Студентов обеспечивают питанием три раза в день.
В Департамент здоровья затрудняются сказать, кто стал источником распространения вируса. По предварительным данным ведомства, 9 апреля в общежитии имела место встреча нескольких студентов. У некоторых из них были симптомы заболевания.
Пожелавшие сохранить анонимность зараженные студенты отправили в редакцию Tartu Postimees совместное обращение, в котором они заявили, что пресса неверно истолковала англоязычное слово gathering (встреча, собрание - англ.). По их словам, никакой вечеринки с участием 14 человек не было. Некоторые люди проводили время вместе, но в небольшом кругу.
«Упомянутые ранее 14 человек оказались в одном списке по итогам опроса, проведенного Департаментом здоровья, в ходе которого у зараженных выясняли, с кем они общались в период со вторника по четверг. Но эти 14 человек никогда на собирались вместе. Многие из них даже не знакомы друг с другом», - говорится в обращении.
В распоряжении Tartu Postimees имеются фотографии из соцсетей, где запечатлено совместно времяпрепровождение жильцов общежития на Раатузе, 22. В то же время, по данным Департамента здоровья, фотографии, очевидно, были сделаны в конце марта, то есть речь не идет о встрече попавших в список 14 студентов.
Неточная статистика
По состоянию на утро понедельника в Тартумаа зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом. Неизвестно, отражают ли эти данные реальную картину, поскольку Департамент здоровья указывает случаи заражения на основании данных в Регистре народонаселения. Если в качестве места жительства студент не указал Тартумаа, то он не будет внесен в статистику по этому уезду.