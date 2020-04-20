Совместное обращение зараженных студентов: никакой вечеринки не было

На выходных в общежитии было проведено тестирование всех жильцов общежития. По состоянию на утро воскресенья число зараженных выросло до 16.

В настоящее время в фойе общежития дежурит полицейские и помощники полицейских. В полиции говорят, что студенты всячески сотрудничают со стражами правопорядка, нарушений не зафиксировано.

Студенты отрицают вечеринку

Всех жильцов разделили по трем зонам: на одном этаже находятся зараженные, а также контактировавшие с ними, на другом, чей тест на вирус был отрицательным, а в третью группу попали люди, которые не контактировали с зараженными и чей тест был отрицательным.

Зараженные находятся в изоляции. Контактировавшие с зараженными могут перемещаться в пределах своей зоны, а также выходить подышать воздухом на территории общежития. Здоровые обитателя общежития, которые не контактировали с зараженными, с сегодняшнего дня могут выходить за территорию общежития. Студентов обеспечивают питанием три раза в день.

В Департамент здоровья затрудняются сказать, кто стал источником распространения вируса. По предварительным данным ведомства, 9 апреля в общежитии имела место встреча нескольких студентов. У некоторых из них были симптомы заболевания.

Пожелавшие сохранить анонимность зараженные студенты отправили в редакцию Tartu Postimees совместное обращение, в котором они заявили, что пресса неверно истолковала англоязычное слово gathering (встреча, собрание - англ.). По их словам, никакой вечеринки с участием 14 человек не было. Некоторые люди проводили время вместе, но в небольшом кругу.

«Упомянутые ранее 14 человек оказались в одном списке по итогам опроса, проведенного Департаментом здоровья, в ходе которого у зараженных выясняли, с кем они общались в период со вторника по четверг. Но эти 14 человек никогда на собирались вместе. Многие из них даже не знакомы друг с другом», - говорится в обращении.

В распоряжении Tartu Postimees имеются фотографии из соцсетей, где запечатлено совместно времяпрепровождение жильцов общежития на Раатузе, 22. В то же время, по данным Департамента здоровья, фотографии, очевидно, были сделаны в конце марта, то есть речь не идет о встрече попавших в список 14 студентов.

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