Неймару увеличили зарплату, "Барселона" копит деньги на бразильца

Спортивный директор парижского клуба Леонардо предложит 28-летнему бразильцу новое соглашение до 2025 года с зарплатой 38 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Срок действующего контракта Неймара с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В настоящее время нападающий зарабатывает в клубе 31,6 млн евро за сезон. Это третий показатель среди самых высокооплачиваемых игроков в мире после Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», вряд ли останется в испанском клубе.

Как сообщает Goal.com, каталонцы хотят продать Коутиньо для того, чтобы иметь возможность приобрести форвардов Неймара («ПСЖ») и Лаутаро Мартинеса («Интер»).

Предпочтительным вариантом будет продажа бразильца в АПЛ, поскольку именно английские клубы обладают достаточной финансовой мощью для приобретения Коутиньо.

Вдобавок сам Филиппе тоже хотел бы вернуться в Премьер-лигу.