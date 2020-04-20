Страховая фирма: вызванный Covid-19 ущерб по страхованию путешествий превышает полмиллиона евро

Руководитель отдела рассмотрения ущерба PZU Урмас Саар сказал, что число ущербов в связи со страхованием поездок рвануло вверх с 13 марта, когда было объявлено чрезвычайное положение. «По нашим оценкам, общая сумма подлежащих возмещению ущербов превышает полмиллиона евро, причем причиной подавляющего большинства является именно пандемия», - отметил Саар.

Согласно первоначальным оценкам, к концу марта в Эстонию не смогли вернуться примерно 20 клиентов PZU – предприятие занималось этими случаями в приоритетном порядке. «На сегодня выяснилось, что это число все же больше – расходы по срочному возвращению домой были возмещены 52 клиентам, и, насколько нам известно, в иностранных государствах на карантине сейчас находятся еще не менее 10 клиентов страхования путешествий PZU, ожидающих возможности вернуться домой», - прокомментировал Саар.

Ущерб от ДТП сократился

Поскольку в силу ограничений люди остаются дома и не ездят ежедневно на работу, ущерб от ДТП заметно сократился. Например, в марте и в первом квартале года в целом компания PZU получила уведомлений об ущербах в рамках дорожного страхования и страхования каско на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года.

«К имущественным ущербам наряду с прорывом труб и затоплением в связи с бытовой техникой добавился ущерб, обусловленный дистанционной работой. Например, в ряде случаев компьютеры страдали от пролитой воды и сока, а причиной множества разбитых вещей становились детские игры», - сказал Саар.