Еще одна страна смягчила часть ограничений, введенных из-за COVID-19

"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину", - заявил он в ходе совещания правительственных чиновников, пишет Newsru.com.

Премьер добавил, что "если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию". Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

К послаблениям относятся восстановление служб в церквях, а также проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.

При этом правительство страны продлило меры социального дистанцирования на 16 дней. Жителей по-прежнему просят лишний раз не покидать свои дома, закрылись спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 661 человек, умерли 234 человека.