В Эстонии диагностировано семь новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 40 930 тестов, из которых 1535 , т.е. 3,8 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 20 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 128 пациентов, из которых 9 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 165 человек. Самому молодому человеку, нуждающимся в больничном лечении 19, а самому возрастному - 100 лет.

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа - шесть. Один случай зафиксирован в Тартумаа. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия:

Из первичных положительных результатов тестов теперь в статистику задним числом поступили 8 тестов, взятых ранее: 8 первичных позитивных результатов тестов поступили за 14 марта, когда эти тесты были сделаны, и восемь первичных позитивных результатов тестов за 17 и 18 марта, когда они были сделаны. Из тестов, сделанных 14 марта, два позитивных результата на Сааремаа, пять из Вырумаа, и в случае одного теста уезд неизвестен. Из тестов, сделанных 17 и 18 апреля, шесть первичных позитивных результатов тестов из Харьюмаа, один из Вильяндимаа, и в случае одного теста уезд неизвестен.

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки, и которые основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.