Кандидат в министры Сием: предприниматели должны предпочитать своих безработных гастарбайтерам

EKRE предложила назначит Сиема кандидатом в министры предпринимательства и инфотехнологий еще две недели назад. Говоря о гастарбайтерах, Сием заявил, что предприниматели должны подумать, как идти дальше по-новому. Э-выборы, по его словам, в следующий раз состоятся в том случае, если они будут прозрачными, контролируемыми и безопасными. Рауль Сием ответил на вопросы передачи «Reporter» на Kanal 2.

- По словам министра Каймара Кару, отставка стала для него в пятницу неожиданностью. В то же время председатель EKRE Март Хельме сказал, что решение было принято еще две недели назад. Когда вам было сделано предложение стать министром?

- Соглашусь с председателем партии – действительно, полторы-две недели назад появилась такая возможность. Меня спросили, был бы я готов, если бы все зашло так далеко.

- И вы сразу ответили «да»?

- Почти.

- Можно ли сказать, что все это происходило за спиной Каймара Кару?

- Этого я не могу сказать. Это может сказать председатель партии, насколько был осведомлен Каймар Кару. У меня как советника не было никакого распоряжения оповещать об этом Каймара Кару. Думаю, адресат этого вопроса – председатель партии.

- У вас 20 лет опыта в качестве высокопоставленного руководителя, последний год вы были политическим советником министра внутренних дел Марта Хельме, но вы были и замдиректора Таллиннской тюрьмы и востребователем долгов в Налоговом департамент, что производит впечатление жесткого человека. Какой вы руководитель?

- Думаю, я справедливый руководитель, я люблю конструктивное сотрудничество и делаю все для того, чтобы моя команда работала и была ориентирована на результат.

- Вы станете четвертым IT-министром от EKRE, кого из ваших предшественников вы поддерживаете больше – Керт Кинго или Каймара Кару?

- Очень трудно ответить на этот вопрос. Все делали свою работу хорошо, детали стали роковыми, но отдельно я бы никого не выделял.

- Каковы ваши приоритеты, считаете ли вы важным распространение имиджа Эстонии как успешной IT-страны за рубежом, что успешно делал Каймар Кару, или, скорее, вы сосредоточены на Эстонии и за границу особенно не стремитесь?

- Министр внешней торговли и IT сейчас не может занять такую позицию, что внешней торговлей он заниматься не будет. Думаю, что здесь не может возникнуть такого вопроса, тем более, когда мы находимся в чрезвычайной ситуации и даже не можем прогнозировать, как долго это продлится. Если в плане здравоохранения это чрезвычайное положение однажды закончится, то в экономическом плане конец езе не виден на горизонте.

- Какими языками и на каком уровне вы владеете?

- Думаю, у меня не возникнет трудностей при общении на эстонском, английском и финском.

- Насколько хорошо вы сумеете продавать Эстонию в мире, как вы думаете?