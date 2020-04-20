Кандидат в министры Сием: предприниматели должны предпочитать своих безработных гастарбайтерам

По мнению кандидата в министры Рауля Сиема, достойную работу в первую очередь надо найти для армии собственных безработных, ряды которых могут пополнить 100 000 человек.
EKRE предложила назначит Сиема кандидатом в министры предпринимательства и инфотехнологий еще две недели назад. Говоря о гастарбайтерах, Сием заявил, что предприниматели должны подумать, как идти дальше по-новому. Э-выборы, по его словам, в следующий раз состоятся в том случае, если они будут прозрачными, контролируемыми и безопасными. Рауль Сием ответил на вопросы передачи «Reporter» на Kanal 2.
- По словам министра Каймара Кару, отставка стала для него в пятницу неожиданностью. В то же время председатель EKRE Март Хельме сказал, что решение было принято еще две недели назад. Когда вам было сделано предложение стать министром?
- Соглашусь с председателем партии – действительно, полторы-две недели назад появилась такая возможность. Меня спросили, был бы я готов, если бы все зашло так далеко.
- И вы сразу ответили «да»?
- Почти.
- Можно ли сказать, что все это происходило за спиной Каймара Кару?
- Этого я не могу сказать. Это может сказать председатель партии, насколько был осведомлен Каймар Кару. У меня как советника не было никакого распоряжения оповещать об этом Каймара Кару. Думаю, адресат этого вопроса – председатель партии.
- У вас 20 лет опыта в качестве высокопоставленного руководителя, последний год вы были политическим советником министра внутренних дел Марта Хельме, но вы были и замдиректора Таллиннской тюрьмы и востребователем долгов в Налоговом департамент, что производит впечатление жесткого человека. Какой вы руководитель?
- Думаю, я справедливый руководитель, я люблю конструктивное сотрудничество и делаю все для того, чтобы моя команда работала и была ориентирована на результат.
- Вы станете четвертым IT-министром от EKRE, кого из ваших предшественников вы поддерживаете больше – Керт Кинго или Каймара Кару?
- Очень трудно ответить на этот вопрос. Все делали свою работу хорошо, детали стали роковыми, но отдельно я бы никого не выделял.
- Каковы ваши приоритеты, считаете ли вы важным распространение имиджа Эстонии как успешной IT-страны за рубежом, что успешно делал Каймар Кару, или, скорее, вы сосредоточены на Эстонии и за границу особенно не стремитесь?
- Министр внешней торговли и IT сейчас не может занять такую позицию, что внешней торговлей он заниматься не будет. Думаю, что здесь не может возникнуть такого вопроса, тем более, когда мы находимся в чрезвычайной ситуации и даже не можем прогнозировать, как долго это продлится. Если в плане здравоохранения это чрезвычайное положение однажды закончится, то в экономическом плане конец езе не виден на горизонте.
- Какими языками и на каком уровне вы владеете?
- Думаю, у меня не возникнет трудностей при общении на эстонском, английском и финском.
- Насколько хорошо вы сумеете продавать Эстонию в мире, как вы думаете?
- Я не много занимался продажами, но в частном бизнесе это волей-неволей приходится делать. Т.е. определенный опыт у меня есть. Сила конкретного министра не в его индивидуальных навыках, а в навыках команды, которая его поддерживает.
- Предприниматели обеспокоены, что теперь иностранную рабочую силу станут преследовать еще больше и станут ужесточать законы, чтобы гастарбайтеры больше не могли приехать в Эстонию. У них есть причины для беспокойства?
- Непосредственных причин для беспокойства нет. Когда мы говорим о гастарбайтерах, почему-то мы забываем о том, что на самом деле говорим о рабочей силе. Почему мы говорим об иностранной рабочей силе – это несколько странно.
- Сами предприниматели говорят об иностранной рабочей силе. Они говорят, что Эстония в ней нуждаются, иначе они не справятся. Будут ли введены дополнительные ограничения?
- У нас по прогнозам будет около 100 000 безработных. Все они наши люди и если мы не сможем предложить им работу, достойную работу, то почему мы ждем с распростертыми объятиями иностранных работников.
- Т.е. у предпринимателей есть причины беспокоиться?
- Думаю, предприниматели должны думать не о том, как продолжать в том же духе, а о том, как двигаться дальше по-новому.
- Каймара Кару упрекали в том, что он не занимался достаточно темой э-выборов, а критическое отношение EKRE к э-выборам известно. Возьметесь ли вы за это первым делом или может случиться так, что выборы в местные самоуправления пройдут уже как-то иначе?
- Трудно сказать. Возьмусь ли я за это первым делом? В первую очередь следует все-таки заняться нынешнем чрезвычайным положением. Мы не можем считать сейчас более важным что-то еще. Наши предприниматели важны, они важнее всего, поскольку они нас кормят. Мы не можем идти здесь на уступки и предпринимать меры необходимо вне зависимости от того, что меняются министры.
Что касается, э-выборов, они четко прописаны в коалиционном соглашении. Э-выборы состоятся, как гласит коалиционное соглашение, но в том случае6 если они будут прозрачными, контролируемыми и безопасными.
- Т.е. это все еще под вопросом?
- Я бы не сказал, что под вопросом. Дело не в том, сможем ли мы сделать э-выборы прозрачными, контролируемыми и безопасными – возможно, что они уже таковы, но мы должны послать этот месидж общественности.