Пн, 20.04.2020
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Масштабный ремонт нарушит железнодорожное сообщение: придется пересесть на автобусы

Osa raudtee remonditöid on Tabivere jaama lähistel juba tehtud. Nüüd algab juuni lõpuni käiv remont Tabivere ja Kärkna vahel.

ФОТО: Sille Annuk

Через неделю - с 27 апреля на участке железной дороги Лелле - Тюри начнется масштабный капитальный ремонт, цель которого – полностью обновить амортизированный участок и повысить скорость движения пассажирских поездов до 120 километров в час. Об этом сообщил в пресс-релизе руководитель Edelaraudtee Райн Каарьяс.

«Подготовительный период работ начался уже осенью прошлого года, когда мы привели в порядок станционные пути в Тюри, а в этом году полностью отремонтируем весь участок. Работы стартуют 27 апреля с демонтажа старой железной дороги в направлении из Лелле в Тюри, причем одновременно начнется установка новых рельсов и шпал», - рассказал Каарьяс.

В период ремонта железной дороги с конца апреля до начала июня пассажирские поезда на участке Лелле - Тюри будут ежедневно заменяться автобусами. «Согласно плану, движение поездов на участке Лелле - Тюри вновь откроется в первой половине июня. Различные же работы на этом участке будут продолжаться в течение всего года», - добавил Каарьяс.

В ходе капитального ремонта будет заменена вся железнодорожная насыпь: вместо деревянных шпал будут установлены бетонные, плитняковый щебень будет заменен гранитным, а все старые рельсы заменены новыми.

В дополнение к этим работам на данном участке также будут реконструированы железнодорожные переезды, приведены в порядок канавы, трубы и мосты.

В результате скорость движения пассажирских поездов на участке Лелле - Тюри может быть увеличена с нынешних 80 км/ч до 120 км/ч.

Общая стоимость капитального ремонта участка железной дороги составляет 12,5 миллиона евро и финансируется за счет кредитных средств Edelaraudtee. Генеральным подрядчиком проекта является OÜ GoTrack.

Железнодорожное инфраструктурное предприятие Edelaraudtee управляет в Эстонии в общей сложности 222 километрами железных дорог, 11 железнодорожными станциями и 20 платформами. Организуя железнодорожные перевозки, компания предлагает использование железной дороги транспортным компаниям и владельцам подвижного состава.

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