Магазины Rimi вновь работают по обычному расписанию

«После объявления чрезвычайного положения мы сократили работу магазинов Rimi на 3 часа, чтобы оставить работникам достаточно времени для дезинфекции поверхностей и выкладки товаров», - сказал Вайдо Падумяэ. «Поскольку в первые дни после объявления чрезвычайного положения люди покупали продукты в большом количестве, работникам требовалось больше времени на пополнение прилавков. Кроме того, мы опасались всплеска заражений, который подверг бы наших сотрудников опасности и затруднил снабжение людей продуктами».

«Я могу подтвердить, что на сегодняшний день ситуация стабилизировалась: люди посещают магазины реже, но в среднем размер покупательской корзины увеличился. Это позволяет нашим сотрудникам очень хорошо справляться со своей работой в условиях чрезвычайного положения», - добавил руководитель Rimi. «Я уверен, что быстрое введение в эксплуатацию масок, перчаток и защитных стекол оправдало себя, поскольку эти меры позволили защитить наших работников и позаботиться об их здоровье. Кроме того, хорошо себя зарекомендовала дезинфекция поверхностей и корзинок, которую проводят несколько раз в день. Мы в достаточной мере адаптировались к новым обстоятельствам, поэтому я уверен, что мы справимся и с работой по обычному графику. Кроме того, это позволит избежать скопления клиентов».

Магазины Rimi Eesti Food AS относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi – выбор здоровых продуктов питания, качественные фрукты и широкий ассортимент отечественной продукции. В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 276 магазина, среди которых 87 гипермаркета (из них 17 в Эстонии), 67 супермаркетов (из них 19 в Эстонии), 101 мини-Rimi (из них 45 в Эстонии), 20 экспресс-Rimi (из них 3 в Эстонии) и 1 дисконтный магазин в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.