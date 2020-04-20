Истребители НАТО на прошлой неделе четырежды сопровождали самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четырежды сопровождали самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило Министерство обороны Литвы.
В понедельник Минобороны сообщило, что 13 апреля истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область.
В среду также был сопровожден "Ан-26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую.
Некоторые самолеты следовали без летного плана, с выключенным транспондером, летевшие в пятницу российские истребители не поддерживали связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.