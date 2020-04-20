Истребители НАТО на прошлой неделе четырежды сопровождали самолеты ВВС России

В среду также был сопровожден "Ан-26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую.