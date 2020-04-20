Пн, 20.04.2020
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Истребители НАТО на прошлой неделе четырежды сопровождали самолеты ВВС России

Истребители Eurofighter.

ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четырежды сопровождали самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило  Министерство обороны Литвы.

В понедельник Минобороны сообщило, что 13 апреля истребители НАТО опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в Калининградскую область. 

В среду также был сопровожден "Ан-26". В четверг был опознан и сопровожден пассажирский самолет "Ту-134", летевший из Калининграда на континентальную часть России, а в пятницу истребители НАТО опознали по два истребителя "Су-24", "Су-27" и "Су-30", летевших над Балтийским морем из одной части РФ в другую.

Некоторые самолеты следовали без летного плана, с выключенным транспондером, летевшие в пятницу российские истребители не поддерживали связь с региональными диспетчерами. 

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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