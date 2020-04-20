Инфекционисты РФ и Китая: странности вируса совершенно непонятны, "мы столкнулись с чем-то новым"

Как передает Newsru.com, по словам Никифорова, совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия пациента. Инфекционист отметил, что бывают случаи, когда по картине компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально. "До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", - добавил он.

Кроме того, если раньше пневмонию было хорошо видно на рентгеновском снимке, то при заражении коронавирусом ее видно только при компьютерной томографии. Инфекционист отметил, что если бы вирус следовал "классической схеме", то эпидемия завершилась бы в течение трех месяцев. "Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное - все страшно", - заключил он.

Накануне глава Уханьского института вирусологии, глава уханьского отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в интервью Центральному телевидению Китая еще раз заявил, что сами характеристики нового коронавируса опровергают теорию о его искусственном происхождении. Такой вирус не мог быть создан ни в Китае, ни где-либо еще, так как у человечества нет достаточных знаний для того, чтобы синтезировать вирус, похожий по характеристикам на COVID-19, сказал Юань Чжимин.

А если такой вирус был бы искусственно синтезирован, то создавшие его ученые должны превосходить по знаниям обычных людей, а объем подобной работы - возможности всего человечества, заявил Юань Чжимин. "Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - добавил специалист.

Таким образом, человечество столкнулось с необъяснимым пока явлением и проявлением заболевания.

Несколько дней назад врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер уже говорил о странностях воздействия COVID-19 на организм человека, поясняя, что "это никакая не пневмония", и при вскрытии у скончавшихся пациентов наблюдалось поражение стенок сосудов, а в клетках крови - поражение гемоглобина. При этом мишенью становятся многие органы и рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте.

"Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ", - рассказал Эдигер в интервью "Общественной службе новостей".

Поясняя ход обычной пневмонии, медик уточнил, что "воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае - фатальный исход, смерть заболевшего". А при инфекции, развивающейся у зараженных коронавирусом, происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Исходя из полученной информации и прошедшей аналитики, сами легкие у таких пациентов не являются органом-мишенью N1, но вообще многие органы становятся мишенью.