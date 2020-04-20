Галерея ⟩ Оказавшиеся на дороге животные спровоцировали две аварии

В течение последних суток в Вильяндимаа произошли две аварии, причиной которых были находившиеся на дороге животные, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры полиции Рагне Кейска, первая авария произошла в первые минуты понедельника в деревне Пеэтримыйза недалеко от Вильянди, когда 29-летний мужчина выехал с дороги в кювет, чтобы избежать наезда на неожиданно выбежавшую на дорогу собаку. По словам Кейска, приехавшие на место медики отвезли водителя в больницу на проверку здоровья, после осмотра его отпустили домой.
Второе ДТП с участием животного, по словам Кейска, произошло около восьми часов утра в деревне Супси, волость Пыхья-Сакала, когда водитель совершил резкий маневр, чтобы избежать наезда на животное, и врезался в дорожный знак, находившийся на островке безопасности. "Водитель сообщил об ущербе в Департамент шоссейных дорог. Люди не пострадали", - добавил Кейск.