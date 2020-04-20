Пн, 20.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
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  • Обзор ситуации от Департамента здоровья, Кассы по безработице и Налогового департамента

Онлайн, блог ⟩ Обзор ситуации от Департамента здоровья, Кассы по безработице и Налогового департамента

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в 12 часов в здании суперминистерства состоится пресс-конференция, в которой примут участие глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и гендиректор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд. Postimees будет транслировать ее в прямом эфире и вести блог.

На повестке дня текущее положение дел и тестирование, меры для рынка труда и его статистика, а также ситуация в предпринимательстве, исходя из мартовских поступлений налогов на рабочую силу. Состав участников может измениться в последний момент.

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