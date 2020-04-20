Delete шкуру медведя

В кулуарах большого министерского здания прошла информация о том, что, на самом деле, для министра стала судьбоносной любовь к родному ИТ-сектору и излишняя самостоятельность в вопросах, требовавших политического чутья и компромисса. От Кару потребовали вступить в ряды партии Хельме, чтобы прежде всего призвать к дисциплине и не мутить воду такими решениями, как отказ согласовать ужесточения требований к членам семей иностранных студентов. Почему-то многие приняли это за либеральную позицию его министерства, хотя на самом деле и МВД не требовало совершенно полного запрета и мотивировка была такова, что пусть сначала товарищ студент обеспечит материальную базу для себя, а затем жену вызывает. Кому охота плодить двойную безработицу?

Ну и последней каплей стало то, что таксоплатформа Bolt, практически в начале весны получившая 50 миллионов от Европейского инвестиционного банка, запросила еще столько же от эстонского правительства. Министр Кару снова пошел против своих, то есть министра Хельме, заявив, что ходатайство укладывается и в критерии госпомощи, и во все что угодно, потому что это же сам Bolt!

Министерство экономики и коммуникаций у нас имеет под своей крышей двух министров: министра инфраструктуры и экономики и министра внешней торговли и инфотехнологий. Идея последнего министерства была актуальна в те славные и уже давнишние времена, когда эстонские инфотехнологии действительно были на хорошем счету в мире. Но когда это было? Сейчас, если говорить откровенно, наш э-тигр все больше напоминает того тигра, который сидит в клетке зоопарка. То есть, да, это тигр и вроде такой же страшный и рычащий, но, пусти его в джунгли или тайгу - сразу подохнет с голоду, либо рожденные и выросшие на воле сородичи загрызут. Мир не стоял на месте, развивая и совершенствуя, например, порталы госуслуг и сейчас мы видим, что, отставание от европейских, не говоря о развитых азиатских инфосистемах, уже таково, что для выхода на международный рынок нам снова надо осуществлять ИТ-революцию.

Министр внешней торговли и инфотехнологий у нас отвечает не только за ИТ-сферу. Там еще и, например, развитие Ида-Вирумаа, KredEx, EAS, Omniva. Почта у нас утонула в посылках и вместо развития своей сети готова в три раза повысить цены и еще сократить количество контор. Развитие промышленности Ида-Вирумаа почему-то снова уперлось в строительство ненужных заводов и их деривативов, предложенных, кстати, министром Кару. Деривативное производство - это, кстати, единственное, чем отличается наша ИТ-промышленность в основной массе своей.

Озвученный объем продаж эстонских ИТ-решений за рубеж составляет у нас менее миллиарда евро, основные ИТ-продукты являются надстройками к надстройкам программ, либо это банальное обслуживание.

Зачем такой министр в итоге нужен коалиции? Политическую линию не понимает, управляет, по сути, тем, чем и без него управляют.