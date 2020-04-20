Берлин готов оплатить расходы по лечению в Германии иностранных пациентов с COVID-19

В немецких клиниках проходят лечение более 200 тяжелобольных пациентов из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Расходы на эти цели могут составить до 20 млн евро, пишет DW.
Правительство ФРГ выразило готовность оплатить расходы на лечение в Германии тяжелобольных иностранных пациентов с COVID-19. Проект соответствующего решения поступил в распоряжение агентства dpa в понедельник, 20 апреля. Как заявил накануне заседания кризисного штаба правительства ФРГ министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), "речь идет исключительно о чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, когда соседним странам не хватает для лечения собственных мощностей"
На сегодняшний день в немецких клиниках проходят лечение более 200 тяжелобольных пациентов из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. По словам Шпана, Германия в состоянии и готова при необходимости расширить эту помощь своим европейским соседям. По расчетам министерства, расходы федерального бюджета на эти цели могут составить до 20 млн евро. "Таково наше понимание европейской солидарности", - заявил глава Минздрава ФРГ.
Согласно существующему законодательству счет за лечение иностранных пациентов выставляется государству, откуда они прибыли. В случае с COVID-19 это положение будет отменено. Пока предполагается, что предлагаемые изменения в законодательстве, будут действовать до конца сентября 2020 года. Помимо прочего, пояснили в Минздраве ФРГ, это поможет устранить вопросы финансовой "неопределенности", которые сегодня возникают у немецких больниц, где проходят лечение иностранные пациенты.