Берлин готов оплатить расходы по лечению в Германии иностранных пациентов с COVID-19

Правительство ФРГ выразило готовность оплатить расходы на лечение в Германии тяжелобольных иностранных пациентов с COVID-19. Проект соответствующего решения поступил в распоряжение агентства dpa в понедельник, 20 апреля. Как заявил накануне заседания кризисного штаба правительства ФРГ министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), "речь идет исключительно о чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, когда соседним странам не хватает для лечения собственных мощностей"

На сегодняшний день в немецких клиниках проходят лечение более 200 тяжелобольных пациентов из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. По словам Шпана, Германия в состоянии и готова при необходимости расширить эту помощь своим европейским соседям. По расчетам министерства, расходы федерального бюджета на эти цели могут составить до 20 млн евро. "Таково наше понимание европейской солидарности", - заявил глава Минздрава ФРГ.