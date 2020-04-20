Эстонец и уроженец Эстонии вошли в число 10 лучших тренеров московского «Спартака»

Первое место в топе занял Олег Романцев, который сделал клуб самым титулованным в России. На третий год работы вывел «Спартак» в полуфинал Кубка чемпионов, а потом в четвертьфинал Лиги чемпионов, в полуфинал Кубка УЕФА и Кубка Кубков.

На второй строчке расположился Константин Бесков, который выиграл меньше трофеев, чем Симонян (третья строчка рейтинга), но вытащил клуб из первой лиги и закрепил спартаковский стиль футбола.

Третье место — Никита Симонян. При нем в «Спартаке» заиграли легенды — Маслаченко, Ловчев, Севидов, Хусаинов и Логофет.

Девятое и десятое места достались людям, имеющим непосредственное отношение к Эстонии.

Валерий Карпин (девятое место)

Титулы: Copa del Sol 2012

Процент побед: 50

Вклад в историю: пятый тренер в истории «Спартака» по числу побед, в этом веке никто не возглавлял клуб так долго

Пришел в «Спартак» гендиректором, но после увольнения Лаудрупа почти пять лет был главным тренером (с полугодовым перерывом на работу Эмери) и дважды финишировал с командой на втором месте.

Мартин Йиранек, защитник «Спартака» (2004-10): «Было непривычно, что Карпин участвовал в посиделках футболистов. Ни до, ни после не встречал тренера, который после игр ходил бы с игроками в ресторан. Но для меня Карпин был больше футболистом, чем тренером. В 2009–2010 годах он показывал такой уровень на тренировках, что спокойно мог бы играть за «Спартак».

Игорь Ледяхов, тренер «Спартака» (2008-09, 2011-13): «Лаудруп переборщил с демократией — в тренировках и быту. С Карпиным в быту стало больше порядка. В 2009-м мы правильно подошли к играм с конкурентами, но смазали концовку, когда Джанаев пропустил обидные мячи. Для него это был серьезный психологический удар. Но тогда и второе место было достойным результатом».

Владимир Обухов, запасной форвард «Спартака» (2012-16): «Допустим, русский футболист на тренировке попадает в девятку — тишина. Веллитон заваливает нелепый гол — и Карпин начинает: «Браво, молодец!». Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину. Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь — они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание».

Валерий Карпин: «В каких-то ситуациях нужно больше кнута. И это печально для меня, потому что это не мой стиль, не мой путь. В 2011 году я понял: к сожалению, футболисты должны бояться тренера. Пусть это и противоречит моим принципам. Сейчас все демократично, либерально — так и должно быть. Но у нас это не всегда работает и приводит к перекосам. Так что в этом году я вынес: помимо хорошего отношения, футболисты должны бояться. Без боязни они не могут достойно выступать».