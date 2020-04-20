В Силламяэ с мая частично восстановят плату за место в детском саду

В условиях чрезвычайного положения в апреле всех родителей освободили от платы за место в детском саду. Поскольку число детей, посещающих детские сады города, снова начало расти, городская управа решили с 1 мая освободить от платы только тех родителей, чьи дети не ходят в детский сад, передает Rus.ERR.