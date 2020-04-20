Пн, 20.04.2020
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  • В Силламяэ с мая частично восстановят плату за место в детском саду

В Силламяэ с мая частично восстановят плату за место в детском саду

Детский сад.

ФОТО: Eero Vabamägi

В условиях чрезвычайного положения в апреле всех родителей освободили от платы за место в детском саду. Поскольку число детей, посещающих детские сады города, снова начало расти, городская управа решили с 1 мая освободить от платы только тех родителей, чьи дети не ходят в детский сад, передает Rus.ERR.

В связи с чрезвычайным положением детские сады не были закрыты. Однако родителей призвали оставлять детей дома и приводить их в детский сад лишь в случае крайней необходимости.

Поскольку большинство родителей последовало этой рекомендации, горуправа Силламяэ в марте приняла решение с апреля освободить всех родителей от платы за место в детском саду.

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