В Силламяэ с мая частично восстановят плату за место в детском саду

В условиях чрезвычайного положения в апреле всех родителей освободили от платы за место в детском саду. Поскольку число детей, посещающих детские сады города, снова начало расти, городская управа решили с 1 мая освободить от платы только тех родителей, чьи дети не ходят в детский сад, передает Rus.ERR.
В связи с чрезвычайным положением детские сады не были закрыты. Однако родителей призвали оставлять детей дома и приводить их в детский сад лишь в случае крайней необходимости.
Поскольку большинство родителей последовало этой рекомендации, горуправа Силламяэ в марте приняла решение с апреля освободить всех родителей от платы за место в детском саду.