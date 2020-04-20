Зараженные коронавирусом пациенты выявлены в 13 домах призрения

В четырех домах призрения уровень инфицированных COVID-19 выше — в двух домах на Сааремаа, в одном в Ида-Вируском уезде и в еще одном в Тартуском уезде.

Об этом BNS сообщил в понедельник департамент здоровья, отметив, что в остальных домах призрения позитивные тесты выявлены у 1-2 пациентов или работников, новых случаев инфицирования за последние недели выявлено не было.

«Дома призрения — это часть нашего общества и их не обошла стороной эпидемия COVID-19. Вместе с тем, если посмотреть, сколько у нас таких домов и сколько людей находится в них на попечении, можно понять, насколько высок профессионализм работающего там персонала», - подчеркнула руководитель отдела попечения кризисного штаба Трийн Рааг.

«Сотрудники домов призрения занимаются поддержанием жизни своих подопечных, но их достойной похвалы работе уделяют слишком мало внимания. Но благодаря именно работникам домов призрения наших близких там содержат в безопасности», - подчеркнула она.

Одной из самых подверженных риску групп по COVID-19 являются пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. По этой причине с момента введения в Эстонии чрезвычайного положения дома призрения находятся под особым вниманием.