Таллинн предлагает школьникам на каникулах множество виртуальных занятий

Вице-мэр Вадим Белобровцев призвал молодежь соблюдать установленные правительством на период действия режима чрезвычайной ситуации требования – ради сохранения здоровья как самих детей, так и их друзей и близких.

«Дистанционное обучение длится уже больше месяца и понятно, что ученики хотят общаться с друзьями, особенно во время каникул; но вирус продолжает распространяться и самый лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье близких – оставаться дома, - сказал Вадим Белобровцев. – Столичные молодежные работники, школы по интересам и многие другие делают все возможное, чтобы предложить молодежи различные занятия в период чрезвычайной ситуации».

По словам вице-мэра, все таллиннские молодежные центры работают с самого начала режима ЧС и доступны для подростков посредством социальных медиа. Таллиннская центральная библиотека открыла для бесплатного пользования все электронные библиотеки, также проводит множество виртуальных мероприятий для детей и подростков.

«Занятий, которые предлагаются по интернету, все больше, и школьные каникулы – прекрасное время для того, чтобы ознакомиться с возможностями и увлекательно провести свободное время», - сказал Вадим Белобровцев.

В приготовленной на каникулы программе каждый найдет для себя что-то интересное. Например, друзья спорта смогут в понедельник, 20 апреля, в 19 часов найти на Фейсбуке страничку Noor Tegija и принять участие в тренировке с тренером MyFitness Катреной Тренн, а в Инстаграме mono.tallinn в 16 часов состоится встреча на русском языке со спортсменкой и тренером Ангелиной Семеновой.

Все фанаты Подушечного клуба смогут во вторник, в 17 часов, на страничке молодежного центра Кристийне увидеться и задать вопросы актрисе и певице Грете Клейн. Молодежный центр Хааберсти в течение недели организует виртуальные туры по разным музеям.

Не выходя из дома, можно посетить Таллиннский зоопарк. Центральная библиотека организует посредством Skype разговорные кружки эстонского, английского, корейского, шведского, немецкого и русского языков.

Больше информации о виртуальных занятиях, которыми можно заняться на каникулах, можно получить на информационном портале для молодежи: https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/molodez-online.

О возможностях, предлагаемых молодежными центрами, можно узнать здесь (на эстонском языке): https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Ideid-koolivaheaja-veetmiseks-eriolukorra-ajal?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35.

Информацию о новых услугах Таллиннской центральной библиотеки можно узнать здесь (на эстонском языке): https://keskraamatukogu.ee/tallinna-keskraamatukogu-on-kulastajatele-suletud-kuid-pakub-mitmeid-uusi-teenuseid/.

Свой вклад в создание программы занятий на весенних каникулах вносят все таллиннские молодежные центры, Департамент по делам молодежи и спорта, Восточно-Таллиннское отделение полиции, Таллиннская центральная библиотека, спортклуб MyFitness, Эстонский музей здравоохранения, Таллиннский городской музей и детский музей «Мия-Милла», Творческая мастерская, спортклуб Garant, танцевальная студия Free Flow, музей Адамсона-Эрика, Мустамяэский дом детского творчества, Эстонский союз интеллектуального спорта, Bellnor Summer Camp, Таллиннский зоопарк, Ласнамяэская школа по интересам и Youth Club Active. Кроме них, школы по интересам Нымме, Копли, Канутиайа и Тондираба, центр по интересам «Кулло».