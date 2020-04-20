Индрек Саар: во время кризиса правительство не имеет права игнорировать оппозицию и общество

В направленном премьер-министру письме Саар отмечает, что оппозиция отнеслась с пониманием к желанию правительства для разрешения кризиса принять в ускоренном порядке дополнительный госбюджет и внести изменения в целый ряд законов. «Вы пообещали нам на встрече правления Рийгикогу и председателей фракций, что парламент в нынешней ситуации не будет придерживаться предусмотренных законом максимальных сроков по рассмотрению законопроектов, а члены правительства будут отвечать на представленные запросы при первой возможности. Только так в быстро меняющихся условиях можно обеспечить эффективный контроль парламента над исполнительной властью», – подчеркнул Саар.

К сожалению, по его словам, многие министры нарушили это обещание. Например, на переданные в Рийгикогу 2 апреля запросы министр социальных дел Танель Кийк ответит лишь 11 мая, а министр образования и науки Майлис Репс и того позже – 18 мая. Помимо этого, Репс превышает предусмотренные законом сроки ответа на запросы, что недопустимо даже в обычной ситуации, не говоря уже о чрезвычайном положении.

«Нас очень беспокоит подобное поведение министров. Речь не только в неуважении к Рийгикогу и политическом бескультурье. Во время кризиса правительство не имеет права игнорировать оппозицию и общество, поскольку это не способствует нахождению наилучших возможных решений», – пояснил Саар.

В качестве примера недопустимого поведения он также привел попытку Майлис Репс под шумок протолкнуть в законодательство положение, которое бы предоставило правительству право решать вопросы, связанные с организацией экзаменов. Только вмешательство общественности позволило сорвать планы Репс.