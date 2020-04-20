В Эстонии коронакризис увеличил объемы интернет-продаж на 85 процентов

В связи с увеличением объемов интернет-торговли союз рекомендует при совершении покупок убедиться, что речь идет о надежном интернет-торговце.

Чтобы убедиться в том, что интернет-магазин безопасен, действующий руководитель союза Тыну Вяэт рекомендует проверить наличие контактной информации о компании на главной странице интернет-магазина, также прежде чем заключать сделку, важно внимательно прочитать условия покупки, доставки, гарантии и возврата, чтобы избежать неудобств в дальнейшем.

Прежде чем совершить покупку в неизвестном магазине, Вяэт рекомендует изучить отзывы покупателей на сайте интернет-магазина и найти дополнительную информацию в интернете.

В случае иностранных интернет-магазинов Вяэт рекомендует быть особенно бдительными - интернет-магазине может быть на эстонском языке, но если он зарегистрирован в другой стране, он может не работать в соответствии с законами Европейского Союза.

«Если цена невероятно выгодная, стоит быть настороже. Если невозможно найти контактные данные продавца в Интернете или нет комментариев или отзывов покупателей на собственной странице интернет-магазина, стоит скептически отнестись. Таким образом можно избежать ситуации, когда вы предоставляете информацию о своей кредитной карте интернет-магазину, который впоследствии будет использовать ее по своей воле», - говорит руководитель.

Также по оценка Вяэта, стоит критически относиться к зарубежным сайтам с аукционам, особенно при покупке подержанных вещей.