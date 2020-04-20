"Проще победить коронавирус, чем бюрократию": выздоровевшую рижанку каждый день проверяет полиция

"10 апреля я сдала второй анализ, он оказался отрицательным, 13 апреля закрыли мой больничный. Это было в понедельник. Во вторник мой семейный врач отправила все данные в Центр профилактики и контроля заболеваний. Всю неделю, кроме среды, ко мне приезжала полиция, чтобы проверить, соблюдаю ли я карантин", - рассказала журналистам рижанка, пишет Rus.TVNET.

По данным Panorāma, самое парадоксальное в этой ситуации то, что пока Инта болела, полиция не посещала ее ни разу. Проверки начались только после выздоровления женщины.

Инта объясняла полицейским, что она уже здорова, и больше ей не нужно соблюдать карантин, однако представители правопорядка указали на то, что им необходимо продолжать проверки, пока они не получат подтверждение о выздоровлении от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Инта не может показать документы, подтверждающие ее выздоровление, потому что проверка проходит отдаленно - у окна. Женщина переживает, что если она выйдет из дома, ее беспочвенно оштрафуют.

"Госполиция от SPKC регулярно получает информацию о лицах, у которых диагностирован Covid-19, а также об их контактных персонах для того, чтобы проверять, соблюдают ли они ограничения", - прокомментировала представитель Госполиции Симона Гравите.

"Также SPKC предоставляет информацию о выздоровевших лицах. Нужно понимать, что объем передаваемой между инстанциями информации большой, и может произойти так, что до полиции она доходит немного позже".