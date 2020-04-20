Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса

Всего в акции участвовали около 600 человек, сообщает в понедельник, 20 апреля, AFP. Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля, сообщает агентство.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус небольшим гриппом, а борьбу с распространением коронавируса истерией. Ранее Болсонару отправил в отставку популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии.