В Эстонии продолжает расти безработица

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба Кассы страхования от безработицы.

На прошлой неделе (13.04.2020 – 19.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 2247 человек. На прошлой неделе, которая стала четвертой с момента объявления чрезвычайного положения, зарегистрировано больше новых безработных.

С момента объявления чрезвычайного положения зарегистрировалось 13 866 новых безработных, в то же время окончаний статусов безработных было 3941. Больше всего новых безработных добавилось из сектора торговли и обслуживания (почти 12% от всех новых безработных), строительства (11%) и промышленности, гостиничного сектора и сферы организации мероприятий (10%).

На прошлой неделе рост зарегистрированной безработицы наблюдался во всех уездах.

На прошлой неделе было подано меньше уведомлений о коллективных сокращениях, чем неделями ранее. На прошлой неделе о коллективных сокращениях сообщили 5 учреждений (неделю ранее 7), по первичной представленной информации которых планируется сократить 153 работника (неделю ранее был 91 работник).

На прошлой неделе 1427 учреждений подали заявления о компенсации заработной платы, они ходатайствовали о компенсации заработной платы 5 105 работникам. В общей сложности в течение двух недель ходатайства о компенсации заработной платы подали 5659 учреждений, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы 30 739 работникам. В общей сложности на сегодняшний день компенсации заработной платы назначены на общую сумму 24 537 505 евро.