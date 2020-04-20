В Эстонии продолжает расти безработица

Численность зарегистрированных безработных в Эстонии на прошлой неделе росла медленнее, чем на других неделях чрезвычайного положения. 19.04.2020 на учете в Кассе страхования от безработицы было 46 638 зарегистрированных безработных. Ставка зарегистрированной безработицы 7,2 %. Численность безработных за неделю выросла на 4%.
Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба Кассы страхования от безработицы.
На прошлой неделе (13.04.2020 – 19.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 2247 человек. На прошлой неделе, которая стала четвертой с момента объявления чрезвычайного положения, зарегистрировано больше новых безработных.
С момента объявления чрезвычайного положения зарегистрировалось 13 866 новых безработных, в то же время окончаний статусов безработных было 3941. Больше всего новых безработных добавилось из сектора торговли и обслуживания (почти 12% от всех новых безработных), строительства (11%) и промышленности, гостиничного сектора и сферы организации мероприятий (10%).
На прошлой неделе рост зарегистрированной безработицы наблюдался во всех уездах.
На прошлой неделе было подано меньше уведомлений о коллективных сокращениях, чем неделями ранее. На прошлой неделе о коллективных сокращениях сообщили 5 учреждений (неделю ранее 7), по первичной представленной информации которых планируется сократить 153 работника (неделю ранее был 91 работник).
На прошлой неделе 1427 учреждений подали заявления о компенсации заработной платы, они ходатайствовали о компенсации заработной платы 5 105 работникам. В общей сложности в течение двух недель ходатайства о компенсации заработной платы подали 5659 учреждений, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы 30 739 работникам. В общей сложности на сегодняшний день компенсации заработной платы назначены на общую сумму 24 537 505 евро.
Компенсация заработной платы выплачивается каждый рабочий день. Список предприятий, ходатайства которых удовлетворены, находится на сайте Кассы страхования от безработицы. Назначенные на прошлой неделе возмещения отмечены в таблице как компенсации 16 недели. Список обновляется каждый понедельник.