«Ювентус» рассматривает Зидана в качестве замены Сарри на посту главного тренера

По данным Championat.com, Зидан может покинуть мадридский «Реал» из-за непростых отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, и «Ювентус» намерен этим воспользоваться. Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с французским специалистом.

Во время карьеры футболиста Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. Будучи игроком «старой синьоры», Зидан дважды становился чемпионом Италии, а после успешного выступления в составе сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году получил «Золотой мяч».