"Я лучше дома умру, но, если честно, страшно": иностранцы рассказали о коронакарантине в Эстонии

Но именно интернет-мессенджеры для иностранцев в Эстонии становятся главным средством общения с родственниками и на родном языке. "Мы используем только мессенджеры, звонить в Чили дорого. Поэтому пользуемся WhatsApp. Там можно записать и голосовое сообщение".

"По субботам мы собираемся в чате, - говорит Армин, - всей албанской компанией. У нас есть люди из Хельсинки, Тарту, Стокгольма. Конечно, я слушаю через интернет албанское радио и смотрю ТВ, но я хочу разговаривать и на своем родном языке".

Однако не все эстонские иностранцы могут вполне беззаботно "наслаждаться" карантином и строить планы на будущее после него. Граждане Украины и России, работающие в Эстонии по временным визам, рассказали, что всерьез опасаются того, что работы для них больше не будет и им придется уехать домой. Особенно страшатся этого граждане России.

"Если честно, я не знаю что будет и что делать, когда закончится этот объект, - признается житель украинского Мариуполя Андрей, - срок работы у меня здесь тоже заканчивается. Информации о том, что будет с такими, как мы, мало или же нам ее переводят все по-разному. Поэтому от этого идет все вразнос. Я с удовольствием уеду домой, если честно, когда мы закончим объект".

Украинским гражданам, как сообщили в посольстве Украины, можно добраться домой через Латвию, Литву, Беларусь - транзитное сообщение пока не закрыто, однако пересечь границу Украины можно только в специальных пунктах, которых по стране всего 19.

"Мы работаем со всеми гражданами Украины, которые на время карантина остались в Эстонии и оказываем им посильную помощь. Консультируем и подсказываем, как лучше поступить, если гражданин нашей страны готов вернуться на родину", - заявили в посольстве Украины.

"Я лучше дома умру, - скептически замечает Олег, еще один строитель из Мариуполя, - нет, вируса я не боюсь, но, если честно, страшно. Поехал на заработки и пропал..."