"Я лучше дома умру, но, если честно, страшно": иностранцы рассказали о коронакарантине в Эстонии

Все иностранные граждане, которые могли покинуть Эстонию из-за коронакризисного карантина, смогли это сделать. Однако в стране остались иностранцы, которые по рабочим причинам или семейным не могли уехать из Эстонии. Все они следят за событиями на своей первой родине и беспокоятся за живущих там близких.
"Моя история, может быть, довольно банальна для иностранца здесь - говорит уроженец албанской Гирокастры Армин - приехал сюда работать, встретил девушку. Вот так и остался в Эстонии. Уже третий год как я здесь..."
Раньше Армин раз в год летал домой, в Албанию, и в этом году планы были аналогичные: летний отпуск на берегу Адриатики. Сейчас Армин думает, что с отпуском в родных краях ему придется ждать до следующего лета: "У нас ситуация такая, что больных в два раза меньше, но уровень медицины и тестирования сильно отстает от нормальной Европы. Мы - бедная страна".
Если в Эстонии у иностранца есть семья и дети, то карантин пережить легче, считает Анджело Палмери, спортивный журналист и специалист по маркетингу. Родина Анджело - солнечный город Бари, но родственники итальянца, который живет в Эстонии уже 15 лет, находятся в эпицентре коронавируса: в Милане и на Сицилии. "Я боюсь за них - признается Анджело - у нас здесь в Эстонии все спокойно, и мы соблюдаем все нормы безопасности. А что творится в Италии? Это - кошмар. Мой брат (известный спортивный журналист Танкреди Палмери. - прим. автора) живет в Милане. Моим родителям, которым уже за 70, мы постоянно напоминаем: сидите дома, соблюдайте меры предосторожности. Ужасно, что мы не можем помочь им и быть рядом с ними. Надеюсь, что ничего все-таки ужасного не случится и наша семья вновь соберется в полном составе".
Коронавирус нарушил многие планы на эту весну и лето - туристическая авиация стоит на приколе, а когда ограничения снимут, объемы перевозок восстановятся далеко не быстро, как хотелось бы. Семья сотрудника финансового отдела одной из ИТ-фирм Эстонии, чилийца Карлоса Отейза, должна была в этом году посетить вторую родину своего сына. Однако запланированный визит в Таллинн и на Сааремаа у родителей Карлоса в этом году, скорее всего не случится, даже несмотря на то, что в Чили ситуация чуть получше эпидемобстановки в Эстонии: на 19 миллионов жителей 10 000 заболевших. "Я надеюсь, что ситуация не ухудшится. Очень больно смотреть за этой ситуацией с коронавирусом. Рассчитываю, что скоро мы вернемся к нормальной жизни", - говорит Карлос.
"Я лучше дома умру, - скептически замечает Олег, еще один строитель из Мариуполя, - нет, вируса я не боюсь, но, если честно, страшно. Поехал на заработки и пропал..."
Тоска по родине и общению с близкими людьми, а также тот факт, что карантин во время распространения коронавирусной инфекции лишил иностранных граждан Эстонии возможности нормально общаться, - самые главные проблемы наших иностранцев. "За работу и за проживание в Эстонии я не беспокоюсь, - говорит Брендан, программист, чьей родиной является шестой по численности город Ирландии, Голуэй, - просто в этом карантине очень скучно сидеть и делать нечего. Мне нравятся бары и шумные компании. Сейчас я могу только купить пива в магазине. Ну и пообщаться по скайпу, хотя это все не то."
Но именно интернет-мессенджеры для иностранцев в Эстонии становятся главным средством общения с родственниками и на родном языке. "Мы используем только мессенджеры, звонить в Чили дорого. Поэтому пользуемся WhatsApp. Там можно записать и голосовое сообщение".
"По субботам мы собираемся в чате, - говорит Армин, - всей албанской компанией. У нас есть люди из Хельсинки, Тарту, Стокгольма. Конечно, я слушаю через интернет албанское радио и смотрю ТВ, но я хочу разговаривать и на своем родном языке".
Однако не все эстонские иностранцы могут вполне беззаботно "наслаждаться" карантином и строить планы на будущее после него. Граждане Украины и России, работающие в Эстонии по временным визам, рассказали, что всерьез опасаются того, что работы для них больше не будет и им придется уехать домой. Особенно страшатся этого граждане России.
"Если честно, я не знаю что будет и что делать, когда закончится этот объект, - признается житель украинского Мариуполя Андрей, - срок работы у меня здесь тоже заканчивается. Информации о том, что будет с такими, как мы, мало или же нам ее переводят все по-разному. Поэтому от этого идет все вразнос. Я с удовольствием уеду домой, если честно, когда мы закончим объект".
Украинским гражданам, как сообщили в посольстве Украины, можно добраться домой через Латвию, Литву, Беларусь - транзитное сообщение пока не закрыто, однако пересечь границу Украины можно только в специальных пунктах, которых по стране всего 19.
"Мы работаем со всеми гражданами Украины, которые на время карантина остались в Эстонии и оказываем им посильную помощь. Консультируем и подсказываем, как лучше поступить, если гражданин нашей страны готов вернуться на родину", - заявили в посольстве Украины.
"Я лучше дома умру, - скептически замечает Олег, еще один строитель из Мариуполя, - нет, вируса я не боюсь, но, если честно, страшно. Поехал на заработки и пропал..."
Россиян больше всего беспокоит закрытие границ и отсутствие правдивой информации о коронавирусе в стране: "Читаем какие-то официальные издания, а потом в соцсетях пишут, что цифры все занижены, что в Москве просто ад", - так описывает ситуацию жительница Таллинна, уроженка Санкт-Петербурга, Марина. Марина с мужем и двумя детьми переехали в Таллинн два года назад, живут по временным видам на жительство, но в России у Марины и ее супруга - родители, которые входят в группу риска. "Мы не знаем что делать, если честно. Ни мама с папой не могут к нам приехать, а если мы поедем в Питер, то нас уже и не выпустят сюда обратно. Да, мы с родителями общаемся, просим друзей и других родственников помочь им принести продукты, но в мыслях только одно желание - чтобы все это поскорее закончилось, и мы снова увиделись!" - говорит она.