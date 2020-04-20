Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 602 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,2 %, т.е. семь тестов, показали положительный результат.

Сегодня в 12 часов в здании суперминистерства состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, председатель правления Кассы страхования от безработице Меэлис Паавель и гендиректор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд. Postimees вел трансляцию ее в прямом эфире и вел блог.

«Мне было безумно страшно, не за себя, за ребенка», - описывает Марта (имя изменено) момент, когда после родов врачи сообщили ей, что результат анализа на коронавирус оказался положительным. Заразился ли ребенок, опасно ли это для жизни новорожденного, может ли она кормить его грудью – такие вопросы мучили третью по счету молодую мать, у которой выявили коронавирус.

В пятницу громом прогремела новость о том, что в тартуском общежитии на улице Раатузе у шести студентов был выявлен коронавирус. В тот же день премьер-министр Юри Ратас подписал указ, согласно которому полиция должна была взять здание под охрану, а 280 обитателям общежития запретили выходить на улицу. В понедельник студенты обратились с совместным обращением.

Южная Корея, где за сутки зарегистрировали всего восемь новых зараженных COVID-19, сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.

Инфекционисты РФ и Китая заявили, что странности нового вируса совершенно непонятны и что они столкнулись с чем-то новым.

Из 178 домов призрения в Эстонии положительные пробы выявлены у пациентов в 13 домах.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что правительство Юри Ратаса страдает синдромом непогрешимости, наглядным примером которого является то, что несмотря на обещания министры в условиях чрезвычайного положения сознательно затягивают с ответами на запросы депутатов Рийгикогу.

Согласно статистическим данным, в марте этого года в Эстонии умерли 14505 человек, то есть в среднем по 45 человек в сутки. В годовом разрезе жители Эстонии чаще всего умирают от болезней системы кровообращения и рака.

Власти Германии заявили, то готовы оплатить расходы по лечению в стране иностранных пациентов с COVID-19.

В первый месяц чрезвычайного положения финансовое положение частных лиц оставалось на относительно хорошем уровне. Послабления в выплатах по кредитам потребовались 1400 частным клиентам, 60% из них – в выплатах по жилищным кредитам, остальным – с платежами по малым кредитам и лизингам.

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Вирусологи сравнили новый корнавирус с рецидивирующим ВИЧ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что республика не ошиблась в тактике борьбы с коронавирусной инфекцией.