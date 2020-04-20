Вирусологи сравнили новый корнавирус с рецидивирующим ВИЧ

Представители органов здравоохранения Южной Кореи изучают несколько возможных объяснений небольшого, но растущего числа выздоровевших пациентов, у которых повторно выявлялся коронавирус, передает The Daily Mail. На сегодняшний день известно о 141 случае в Южной Корее.
По словам экспертов, рецидив может означать, что вирус на какое-то время впадает в "спячку" и становится невидимым для иммунных клеток. Если иммунитет в принципе слабый, риск повторного развития инфекции возрастает. К счастью, на сегодняшний день ученые не зафиксировали случаев, когда "реактивированные" пациенты распространяли вирус третьим лицам, передает MEDdaily.
Известно, что коронавирус может повредить Т-лимфоциты (ключевой элемент иммунной системы). Они перестают эффективно выявлять инфекцию. А подгруппа иммунных клеток - Т-киллеры - лишается способности убивать зараженные клетки. И здесь повышается риск присоединения других инфекций. Одновременно с этим чрезмерная активация Т-клеток, происходящая у ряда пациентов, способна убить. В целом ситуация очень напоминает заражение ВИЧ.