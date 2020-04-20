Вирусологи сравнили новый корнавирус с рецидивирующим ВИЧ

По словам экспертов, рецидив может означать, что вирус на какое-то время впадает в "спячку" и становится невидимым для иммунных клеток. Если иммунитет в принципе слабый, риск повторного развития инфекции возрастает. К счастью, на сегодняшний день ученые не зафиксировали случаев, когда "реактивированные" пациенты распространяли вирус третьим лицам, передает MEDdaily.