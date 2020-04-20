Tallink обнародовал условия предложения о кредите

Руководство Tallink утверждает, что после реализации опционного договора кредиторы вместе с нынешней долей пенсионных фондов LHV получили бы 34,2 процента акций Tallink. У самого крупного дольщика фирмы, инвестиционного предприятия Infortar, сейчас имеется 26,2 процента акций.

«Размер конкретной доли некорректно высчитывать, поскольку возможный размер опций, как и другие предложения, были вопросом переговоров, - сказал руководитель по связям с общественностью банка LHV Прийт Рум. – В данном предложении не было указано время реализации опций, количество конвертируемых акций и период обозначения цены изначального имущества. Поэтому предложенные Tallink расчеты таковы, чтобы показать предложение о финансировании максимально ущербным».

Далее издание приводит обнародованные Tallink основные пункты кредитных условий вместе с пояснениями судоходной компании.

Предложение сделано на сумму кредита до 200 миллионов евро, на срок до четырех лет, кредит можно вернуть разом при наступлении крайнего срока, или через год с двухпроцентной, то есть четырехмиллионной платой за договор.

К четырем процентам годовых добавляется два процента в год от капитализированной части. Таким образом, в случае кредита в 200 миллионов евро, речь идет о как минимум 16 миллионах евро в год, и более чем 64 миллионах евро через четыре года. Поставлено условие кумулятивного изменения капитализированных расходов по процентам. Плата за заключение договора составляет 3,5 процента, в случае 200 миллионов кредита речь одет о семи миллионах евро.

Кредит сопровождает опция, в случае желания кредитора, конвертировать основную часть кредита в акции, в случае дополнительного вложения капитала доли акций с защитой от растворения, по цене на десять процентов ниже той, что имелась в день выдвижения предложения или подписания договора: в день предложения она составляла 0,5994 евро. При конвертации 200 миллионов это означало было 333 667 000 простых акций. Сейчас в AS Tallink Grupp нотировано на рынке 669 882 040 акций.

В случае использования опции доля кредитора составила бы 33,2 процента. Вместе с акциями пенсионных фондов LHV, применение опции сформировало бы долю в 34,2 процента. Доля самого крупного владельца Tallinki – Infortar – составила бы 26,2 процента. Для обеспечения кредита пришлось бы заложить все имеющееся сейчас у предприятия материальное имущество, которое по состоянию на сегодня составляет 1,5 миллиарда евро. Дополнительный залог определился бы во время переговоров.