Старейшина волости Сааремаа подаст в отставку в связи с коронакризисом

Старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас берет на себя политическую ответственность за распространение коронавируса на острове Сааремаа и в мае подаст в отставку с поста старейшины, чтобы восстановить трудовой мир в волостной управе.
Каллас напомнил, что с самого начала кризиса он пообещал вернуться к теме своей политической ответственности сразу же, как только пиковый момент кризиса на Сааремаа будет пройден и достигнута определенная стабильность.
Об этом сообщила в пресс-релизе заместитель старейшины волости Кристийна Марипуу.
Как отметил Мадис Каллас, из-за распространения COVID-19 последние полтора месяца для Сааремаа, а также для всей Эстонии и для всего мира были очень сложным временем и вместе с тем продолжался поиск возможных виновников произошедшего.
«Я не ищу виновных и не хочу никого обвинять. Все решения, принятые разными людьми, были сделаны с учетом имевшейся на тот момент информации. С учетом тех данных, которые поступали нам, формировало свою позицию и волостное управление», - пояснил Каллас причины, по которым в начале марта было разрешено провести на острове массовые мероприятия.
«Глядя сегодня на события тех дней ясно, что переданные нам исходные данные были ошибочными. На посту волостного старейшины я в тот момент не сумел ни достаточно критически оценить полученную информацию, ни опровергнуть ее. Поэтому будет правильным, если я оставлю пост волостного старейшины. В результате в волостной управе Сааремаа будет восстановлен трудовой мир, обеспечить который будет трудно, если я останусь», - подчеркнул Каллас.