Старейшина волости Сааремаа в связи с коронакризисом подаст в отставку

Каллас напомнил, что с самого начала кризиса он пообещал вернуться к теме своей политической ответственности сразу же, как только пиковый момент кризиса на Сааремаа будет пройден и достигнута определенная стабильность.

Об этом сообщила в пресс-релизе заместитель старейшины волости Кристийна Марипуу.

Как отметил Мадис Каллас, из-за распространения COVID-19 последние полтора месяца для Сааремаа, а также для всей Эстонии и для всего мира были очень сложным временем и вместе с тем продолжался поиск возможных виновников произошедшего.

«Я не ищу виновных и не хочу никого обвинять. Все решения, принятые разными людьми, были сделаны с учетом имевшейся на тот момент информации. С учетом тех данных, которые поступали нам, формировала свою позицию и волостная управа», - пояснил Каллас причины, по которым в начале марта было разрешено провести на острове массовые мероприятия.