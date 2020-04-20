Бедные поросята! ⟩ Новая реклама популярного производителя мясной продукции вызвала волну негодования

Опубликованная неделю назад реклама производителем мясной продукции Maks & Moorits, в фокусе которой были поросята, спровоцировала дискуссии в разных группах в социальных сетях. Часть тех, кто посмотрел рекламу, сочли ее неэтичной и даже жестокой, поскольку сначала поросят показывают как любимых домашних животных, с которыми играют дети, а после становится понятно, что скоро эти милые существа пойдут на мясо. По мнению противоположной стороны, в этой рекламе нет ничего ужасного, поскольку люди столетиями разводят свиней на еду.



Менеджер по маркетингу Maks & Moorits Мирьям Эндла объяснила, что их целью было передать мысль, что лучшая продукция производится вблизи дома, в деревнях Эстонии. «Свиноводство традиционно было частью сельской жизни Эстонии, и эта работа всегда делалась с заботой и любовью, чтобы получить вкусную, разнообразную и домашнюю еду. Maks & Moorits всегда поддерживал отечественное сельское хозяйство, и мы одни из немногих производителей мясной продукции, у которых есть свои фермы в Тарту-, Йыгева-, Пыльва- и Вильяндимаа. Наличие своих ферм позволяет нам предлагать домашнюю свинину, и эстонская продукция сейчас значительно важнее, чем когда-либо раньше», - заявила она.