Пн, 20.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Смотрите, как выглядит Covid-отделение одной из таллиннских больниц

Из курессаареского полевого госпиталя больных перевозят в крупные больницы Эстонии.

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Ида-Таллиннская центральная больница сняла ролик, демонстрирующий обстановку в одном из Covid-отделений. В такое отделение доставляются пациенты с коронавирусом, у которых течение болезни проходит особенно тяжело и без госпитализации уже не обойтись.

Видно, что речь не идет о палатах интенсивной терапии, однако внутри отделения нужно соблюдать серьезные меры безопасности. Вход в отделение строго регламентирован, а работники могут заходить внутрь только в полном защитном обмундировании.

Смотрите, как это выглядит изнутри.

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