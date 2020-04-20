Смотрите, как выглядит Covid-отделение одной из таллиннских больниц

Ида-Таллиннская центральная больница сняла ролик, демонстрирующий обстановку в одном из Covid-отделений. В такое отделение доставляются пациенты с коронавирусом, у которых течение болезни проходит особенно тяжело и без госпитализации уже не обойтись.
Видно, что речь не идет о палатах интенсивной терапии, однако внутри отделения нужно соблюдать серьезные меры безопасности. Вход в отделение строго регламентирован, а работники могут заходить внутрь только в полном защитном обмундировании.
Смотрите, как это выглядит изнутри.