Ритуал очистки вашего счета: мошенница украла личность известной ясновидящей и выманила сотни евро у жительницы Таллинна

«Боже мой! А вы знаете, что на вас не просто порча, а родовая порча?» — типичная фраза, которая моментально вселяет в доверчивых людей страх и заставляет их отдавать мошенникам последние деньги. Именно это и произошло с жительницей Таллинна Ларисой и, судя по всему, многими другими жертвами самозванки, лже-Виктории Райдос.
В ноябре 2018 года Лариса (фамилия редакции известна) оставила личное сообщение на Facebook-странице известной в Эстонии и России экстрасенса Виктории Райдос. Увы, она не знала, что эта страница не является официальной и настоящая Райдос не имеет к данному аккаунту никакого отношения. На этой Facebook-странице и по сей день публикуются сообщения от якобы Райдос и предложения провести ритуал стопроцентной защиты от коронавируса по фото или дать бесплатное предсказание.
Утром 11 апреля этого года от лже-Виктории наконец пришел ответ:
«Здравствуйте..извините за поздний ответ...мне пишут тысячи людей..просто не успеваю всем отвечать...я тщательно осмотрела...увидела сильную порчу...нужна срочная очистка...я могу помочь по фото онлайн.. Мне нужно взять материалы для ритуала..стоят 200 евро..вам надо оплатить...это очень срочно....вы согласны? буду рада помочь вам сегодня..»
В этом и дальнейших сообщениях от Виктории орфография и пунктуация будут практически не изменены.
Лариса не на шутку испугалась, но всё же засомневалась, настоящая ли это Виктория Райдос. Однако мошеннице удалось убедить ее простым аргументом:
«Вы что..вы будете платить на мое имя..только я смогу получить деньги. Поговорим по видео как начнем работу (как получу деньги — прим.ред.)».
В подтверждение своих слов мошенница прислала номер карты на имя Victoria Raidos в российском Сбербанке, на который нужно было перевести средства. Ну как тут не поверить? На латинскую букву С вместо оригинальной K в имени Виктория, к сожалению, Лариса внимания не обратила.
Более того, великодушная «Виктория Райдос» согласилась помочь не за 200, а 100 евро. Она детально проинструктировала Ларису, как прислать деньги, но не через интернет-банк и услугу международного платежа, а через сервис Paysend, где перевод денег осуществляется с банковской карты на карту. Это принципиально важно, но почему, объясним немного позже.
Очищу ваш счет. Недорого!
Лариса перевела первые 100 евро, прислала свое фото для ритуала снятия порчи и даже поделилась печальной историей, как уже попадалась на удочку мошенников и теряла деньги. Практически сразу пришел ответ:
«Милая, я начала работу, слава БОГУ все идет хорошо..единственный момент...мне нужно вам поставить защиту...нужна небольшая доплата 50 евро...я вас прошу доплатите это и все слава Богу. у вас все будет отлично..я также вам в подарок сделаю ритуал,чтобы отдали все долги скорее. чтобы все наладилось в жизни!!! я буду с вами..и рада вам помочь во всем!»
И Лариса перевела еще 50 евро. После чего она попыталась настоять на общении по видео-чату. Но мошенница и тут ловко увернулась:
«Дай Бог завершу (ритуал — прим. ред.) начнем разговор. мне нужно убрать порчу чтобы информация при разговоре была точной».
А вскоре пришли новости еще пуще прежних:
«Боже мой!!! Вы знали что на вас родовая порча? а не просто порча… мне неудобно вам писать об этом...но нам надо еще 50 евро..... изза того что порча родовая.. больше материалов мне надо взять.....но теперь уже 100% все!!!!!!1000%!!это будет ваша последняя оплата!!!у вас все будет прекрасно!также я помогу вернуть вам деньги которые вы потеряли».
Тем, кто верит в порчу, не лишним было бы ознакомиться с терминами мира сверхъестественного. Есть термин «порча», а есть «родовое проклятье». Использование термина «родовая порча» говорит о непрофессионализме экстрасенса.
И Лариса перевела еще 50 евро. Тут она начинает понимать, что уже отдала 200 евро, а мошенница всё настаивает на своем и обещает богатства:
«Это ради вас же!!!! у вас скоро будет много денег!! обещаю!! Мне нужно теперь поставить вам общую защиту... общая защита стоит 60 евро.. сделаем так милая...так как я вам обещала что больше не будет оплат..мне надо взять материалы сейчас..но если я возьму сама то не будет эффекта...именно вы должны сделать....вы оплатите 60 евро а я вам через 2 часа переведу назад эти 60 евро вам на счет...... чтобы был эффект..нужно так сделать.....слава БОГУ ВСЕ ИДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО У НАС!»
Лариса признается мошеннице, что денег у нее больше нет, но та уверяет, что это очень важно и предлагает взять у кого-нибудь взаймы. Поскольку Лариса явно сомневается, лже-Виктория прибегает к хитрому и весьма популярному приему вымогательства:
«Я вам лично переведу через 2 часа 100 евро!это подарок от меня...только надо сделать ритуал до конца....я вас прошу...займите 60 евро.....а я вам дам 100!!!»
Лариса верит, ведь экстрасенс даже попросила прислать банковский счет, на который потом ясновидящая отправит сто евро. В итоге Лариса переводит еще 60 евро.
После 15.00 приходит очередное сообщение:
«У нас проблема...надо 90 евро...но я тоже это оплату вам.....оплатите 90.... я вам 250 евро пришлю....это срочно».
Наконец Лариса понимает, что стала жертвой мошенничества и уже отдала 260 евро совершенно незнакомому человеку. В итоге Лариса отправляет последнее сообщение: «Спасибо за чистку моих денежных средств!» На это лже-Виктория ничего не отвечает и исчезает.
«Где-то в глубине души я еще раньше поняла, что это обман, но до последнего надеялась, что это не мошенничество», — признается Лариса журналисту.
«Я была словно в тумане»
Женщина рассказывает, что в последний раз обращалась к экстрасенсу 28 лет назад из любопытства и даже не верит в порчу. Но по несчастливому стечению обстоятельств буквально накануне того дня, когда ей написала лже-Виктория, у Ларисы состоялся странный разговор с членами семьи.
«Я говорила с детьми и мы обсуждали, что дела в семье постоянно не складываются. Не месяц и не год, а всю жизнь. Всё как-то не клеится, вроде постоянно работаем, а денег не в избытке. Мы говорили, и проскользнуло предположение, что на семью наведена порча. И тут, на следующий же день, пришло сообщение от Виктории о порче, — вздыхает Лариса. — Я не знаю, как она меня убедила и что сработало. Она всё требовала «переведите срочно, быстро, это очень важно». Я была словно в тумане. Даже не могу вам объяснить, как попалась».
А что же банк?
Лариса закрывает переписку и в тот же день, 11 апреля, звонит в Swedbank. Она просит остановить денежные переводы, пишет в банк соответствующее письмо, но, увы, безуспешно.
Если бы Лариса зашла в свой интернет-банк и сделала международный перевод, то остановить его было бы еще возможно: в случае, если деньги еще не покинули банк. Но мошенница специально направила Ларису в сервис Paysend, где, чтобы перевести кому-то деньги, нужно ввести данные своей банковской карты. В таком случае это уже «интернет-покупка», а оспорить сделку, которую человек подтвердил посредством идентификации (в нашем случае, Smart-ID) в программе интернет-покупок, банк, к сожалению, не может.
«Правила обработки платежей по карточке установлены организацией банковских карточек MasterCard, и если в банк приходит корректный запрос на сделку, то банк обязан снять эту сумму с карты клиента», — позднее письменно объяснил консультант отдела обслуживания Swedbank Ларисе.
Аналитик отдела предотвращения мошенничеств с картой Swedbank Хелле Таммиксаар объясняет, что платеж банковской картой происходит в тот же момент, как клиент подтверждает сделку. «Даже в случае, если сумма сделки еще отображается на счете и забронирована, сделка уже всё равно состоялась, и у банка нет прав ее останавливать, — говорит Таммиксаар. — Однако клиент может предоставить банку обоснованные и аргументированное заявление на оспаривание».
Банк обработает заявление согласно действующим правилам, одно из условий которых: клиент должен сначала сам обратиться к продавцу или поставщику услуги. Банк начнет процесс обратного требования средств в случае, если возврат денег обоснован и клиент не смог решить свою проблему напрямую с продавцов или поставщиком услуги. В таком случае нужно передать банку документы, доказательства, переписки, которые могут помочь в расследовании.
«В данном случае клиент сделал четыре безопасных перевода продавацу/поставщику услуги в среде э-покупки. Это означает, что клиент для заключения сделки внес все свои данные, а также авторизировался на странице интернет-банка для подтверждения личности. После осуществления сделки клиент предоставил банку заявление на возврат средств, но отсутствовали доказательства, к примеру, переписка с продавцом/поставщиком услуги, которые бы доказывали, что клиент не получил обещанную услугу. Если у клиента по данному случаю есть доказательства, просим их предоставить нам, чтобы мы могли начать расследование. Мы всегда делаем всё возможное, чтобы вернуть клиенту незаконно изъятые деньги. Мы также советуем обратиться в полицию», — прокомментировала Таммиксаар.
Банк еще раз напоминает людям, что следует быть внимательными при осуществлении интернет-платежей, а перед тем, как отдавать деньги продавцу или поставщику услуги, следует убедиться в том, что ему можно доверять.
Кража личности — это просто
Лариса признается, что поверила, потому что имя получателя средств было Victoria Raidos. Как же возможно, что Сбербанк открыл счет для ненастоящей Виктории Райдос? Ответ прост — смена имени и фамилии. Любой может поменять их на «Виктория Райдос» или «Анджелина Джоли», а затем открыть счет в банке уже на новое имя на основании новых паспортных данных.
Что и подтвердил Rus.Postimees администратор приемной настоящей Виктории Райдос. Причем администратор совсем не удивилась нашей истории: по ее словам, люди постоянно присваивают имя ясновидящей. Она рассказала, что даже в Эстонии есть женщина, которая сменила свое имя на «Виктория Райдос» из большой любви к экстрасенсу, о чем лично сообщила ясновидящей на презентации последней ее книги в Таллинне.
На официальном сайте Виктории постоянно публикуются предупреждения, что мошенники активно пользуются доверчивостью людей, но опубликованная на сайте инструкция и список официальных интернет-каналов настоящей Райдос не помогают. Люди по-прежнему попадаются на уловки самозванцев.
В Эстонии правила смены имени и фамилии очень строгие. Особенно если человек хочет взять фамилию известной личности, ЗАГС будет требоваться подтверждение родства, и при отсутствии доказательств, скорее всего, откажет. И хотя в России действуют практически те же самые правила смены ФИО, соблюдают их, явно, менее добросовестно. Особенно при наличии дополнительного вознаграждения за свой труд.
Найти клиентов — не проблема
Лже-Виктория Райдос регулярно публикует на Facebook-странице объявление, что сделает бесплатное предсказание и поможет советом. Для этого пользователь соцсети должен поставить лайк, написать комментарий, поделиться постом, а также отправить личное сообщение лже-Виктории, что все условия выполнены, и ждать ответа. Именно так Лариса и попалась.
То же случилось и с другой жительницей Эстонии, Юлией. Она прислала сообщение Виктории и 14 апреля получила ответ: абсолютно такой же, как и Лариса.
Мошенниками занимается только полиция, не банк
Лариса говорит, что уже смирилась с тем, что деньги потеряла и вернуть их вряд ли удастся. «Где-то я прочла, что если ты попался на удочку мошенников, то можешь считать, что отдал кармический долг. Меня это успокоило», - объясняет она, отмечая, что всё же намерена подать заявление в полицию.
Если вы стали жертвой мошенников, обязательно сообщите об этом в полицию по номеру 112. Этим вы защитите себя и других. Чем раньше полиция узнает о мошенничестве и начнет производство, тем меньшим будет число жертв.
Если произошли манипуляции с банковским счетом или без вашего ведома со счета сняты наличные деньги, сразу сообщите об этом в банк.
Если первоначальная сделка состоялась в реальном мире и только после этого мошенник и жертва обмениваются электронными письмами (претензии, запросы и т.д.) мы имеем дело с обычным мошенничеством.
Если сделка состоялась в виртуальной среде (например, покупка-продажа в интернете) мы имеем дело с компьютерным мошенничеством.
Мошенничество или обман является совершенным, если вам сознательно внушено ложное понимание действительных обстоятельств и благодаря этим действиям получена материальная прибыль.
Разницу между мошенничеством и нарушением гражданско-правового договора иногда трудно определить.
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