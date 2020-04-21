Ритуал очистки вашего счета: мошенница украла личность известной ясновидящей и выманила сотни евро у жительницы Таллинна

В ноябре 2018 года Лариса (фамилия редакции известна) оставила личное сообщение на Facebook-странице известной в Эстонии и России экстрасенса Виктории Райдос. Увы, она не знала, что эта страница не является официальной и настоящая Райдос не имеет к данному аккаунту никакого отношения. На этой Facebook-странице и по сей день публикуются сообщения от якобы Райдос и предложения провести ритуал стопроцентной защиты от коронавируса по фото или дать бесплатное предсказание.

Фейковая Facebook-страница Виктории Райдос. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Утром 11 апреля этого года от лже-Виктории наконец пришел ответ:

«Здравствуйте..извините за поздний ответ...мне пишут тысячи людей..просто не успеваю всем отвечать...я тщательно осмотрела...увидела сильную порчу...нужна срочная очистка...я могу помочь по фото онлайн.. Мне нужно взять материалы для ритуала..стоят 200 евро..вам надо оплатить...это очень срочно....вы согласны? буду рада помочь вам сегодня..» В этом и дальнейших сообщениях от Виктории орфография и пунктуация будут практически не изменены.

Лариса не на шутку испугалась, но всё же засомневалась, настоящая ли это Виктория Райдос. Однако мошеннице удалось убедить ее простым аргументом:

«Вы что..вы будете платить на мое имя..только я смогу получить деньги. Поговорим по видео как начнем работу (как получу деньги — прим.ред.)».

В подтверждение своих слов мошенница прислала номер карты на имя Victoria Raidos в российском Сбербанке, на который нужно было перевести средства. Ну как тут не поверить? На латинскую букву С вместо оригинальной K в имени Виктория, к сожалению, Лариса внимания не обратила.

Более того, великодушная «Виктория Райдос» согласилась помочь не за 200, а 100 евро. Она детально проинструктировала Ларису, как прислать деньги, но не через интернет-банк и услугу международного платежа, а через сервис Paysend, где перевод денег осуществляется с банковской карты на карту. Это принципиально важно, но почему, объясним немного позже.

Первый из многих переводов для лже-Виктории Райдос. ФОТО: Kuvatõmmis

Очищу ваш счет. Недорого!

Лариса перевела первые 100 евро, прислала свое фото для ритуала снятия порчи и даже поделилась печальной историей, как уже попадалась на удочку мошенников и теряла деньги. Практически сразу пришел ответ:

«Милая, я начала работу, слава БОГУ все идет хорошо..единственный момент...мне нужно вам поставить защиту...нужна небольшая доплата 50 евро...я вас прошу доплатите это и все слава Богу. у вас все будет отлично..я также вам в подарок сделаю ритуал,чтобы отдали все долги скорее. чтобы все наладилось в жизни!!! я буду с вами..и рада вам помочь во всем!»

И Лариса перевела еще 50 евро. После чего она попыталась настоять на общении по видео-чату. Но мошенница и тут ловко увернулась: