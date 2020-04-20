Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

В то время как в большинстве регионов России ужесточают карантин, жители Северной Осетии бойкотируют режим самоизоляции, собираются на митинги и сходы и отказываются верить, что коронавирус реален. Как плохое состояние экономики поддерживает конспирологические теории, выясняла Би-би-си.

В центре Владикавказа в понедельник несколько сотен жителей города вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Там их уже ждал ОМОН, начались задержания.

Впрочем, вскоре после этого Битаров вместе с членами правительства действительно вышел к протестующим. Он попытался убедить их в том, что все их подозрения о якобы надуманности проблемы коронавируса беспочвенны - и что режим самоизоляции необходимо соблюдать.

"Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство - посидеть дома", - говорил Битаров. "А чё [пивоваренный завод] "Бавария" работает?" - отвечали на это протестующие. "Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", - настаивал глава республики.

Протестующие требовали освобождения задержанных, в том числе инициатора акции Вадима Чельдиева, и отставки главы региона. Тот в ответ говорил, что Чельдиев нарушил закон - и теперь все вопросы нужно перенаправлять в МВД.

В итоге Битаров так и не смог договориться с протестующими. Решено, что из их числа сформируют инициативную группу из пяти человек, которые встретятся с главой региона еще раз.

"Граждане СССР"

Инициатором акции стал оперный певец Вадим Чельдиев, не верящий в существование коронавируса. Чельдиев называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

В Северной Осетии против Чельдиева, проживающего в Санкт-Петербурге, уже звозбудили уголовное дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Конспирологи и "граждане СССР" очень удачно нашли друг друга в условиях пандемии, считают эксперты.

В пятницу, 17 апреля, в разговоре с Би-би-си Вадим рассказал, что, по его информации, из Осетии в Петербург за ним выехали оперативники. В ту же ночь информационный телеграм-канал Осетии "Крылья TV" сообщил о задержании Чельдиева.

Последний пост в соцсетях самого Чельдиева был опубликован 17 апреля в 16:44. После этого на связь он ни с кем не выходил, на звонки и сообщения не отвечает. Управление МВД по Северной Осетии на звонок Би-би-си не ответило, официальной информации о задержании Чельдиева на сайте ведомства нет.

Русская служба Би-би-си поговорила о народном сходе с оперным певцом за день до его задержания. Нам также удалось поговорить с людьми, которые побывали на митинге против коронавируса и на народном сходе жителей Осетии.

"Покажите нам больных"

Две недели назад несколько жителей Владикавказа пришли к проходной республиканской клинической больницы с требованием показать им заразившихся вирусом.

"А есть тут на самом деле больные? Если есть, то как мне обезопасить себя, свою семью? На эти вопросы не могу получить ответ. У меня трое детей, а я не знаю, что мне делать. Я считаю, что больных коронавирусом нет", - говорит мужчина на видео.

Больных участникам схода, не верящим в вирус, не показали.

Видео разошлось по соцсетям и попало в телеграм-канал Чельдиева, который за несколько дней стал популярнейшей фигурой в Северной Осетии.

Финалист конкурса имени Муслима Магомаева, выпускник академии молодых исполнителей Мариинского театра и консерватории Чельдиев 18 лет жил в Санкт-Петербурге. В 2016 году певец вернулся на родину и занялся благотворительностью. Через три года Вадим уехал обратно в Питер. В 2019 году оперный певец отказался от звания заслуженного артиста Северной Осетии в знак протеста против пенсионной реформы.

Сам Чельдиев в беседе с Би-би-си заявил, что не верит в существование Covid-19, а причиной распространения информации о вирусе, по его мнению, мог бы быть крах экономики и нежелание платить людям.

Чельдиева возмущают непоследовательные решения властей об открытии или закрытии предприятий: "Запустили общественный транспорт. Вот в такси больше двух человек ездить не рекомендуют, а в маршрутке 12 человек можно. На кладбище, на похороны ходить нельзя, а в салоны красоты можно".

Речь идет о том, что ранее гава региона Вячеслав Битаров до 30 апреля ограничил посещение кладбищ, за исключением случаев похорон, а также церквей. При этом салоны красоты и парикмахерские в регионе продолжают работать.

"Информация о коронавирусе, распространяемая властями, стала последней точкой кипения, но не главной причиной сегодняшнего народного схода, - рассказывает Вадим. - Главные требования народного схода - это уход местной власти в Осетии. Возврат к правовым нормам Советского Союза".

Быстро скачешь и не в ту сторону

Вадим Чельдиев признается, что всегда болел за СССР. Своим удостоверением личности он считает свидетельство о рождении от 1981 года, а российский паспорт называет "аусвайсом". Идея восстановления Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики увлекла Вадима после того, как он наткнулся в соцсетях на другого жителя Осетии Рамиса Черкинова.

По словам Вадима, послушав Чиркинова, он пришел к мнению, что Российскую Федерацию можно сравнить с коммерческой фирмой, зарегистрированной на чиновников где-то в морских водах.

Рамис Чиркинов, о котором говорит Вадим, - этнический турок, который всю жизнь живет в Осетии. Он тоже считает себя гражданином СССР, хотя и сказал в разговоре с Би-би-си, что политическая деятельность ему чужда.

Больше двух лет он "отбивает" тех, кому отключают газ, свет и воду за неуплату ЖКХ, а также объясняет жителям Осетии, почему, по его мнению, они не должны платить за кредиты.

С началом пандемии коронавируса Чиркинов стал объяснять жителям Осетии, что болезни подвержены те, у кого слабый иммунитет, а ослабляют его якобы рамки металлоискателей. Расим поведал о связи рамок с коронавирусом сотрудникам республиканского Роспотребнадзора, даже предложил оплатить замеры излучения. Там ему ответили, что будут разбираться в мае.

После того как Расим подружился с Вадимом Чельдиевым в соцсетях (лично они никогда не встречались) и стал вести свою деятельность активнее, ему начали угрожать: "Давали понять, что быстро скачешь и не в ту сторону". В ночь на 16 апреля неизвестные сожгли его машину. В скриншоте переписки, выложенном Расимом в "Телеграме", ему пишут, что поджог совершили из-за того, что он назвал Владикавказ его советским названием Орджоникидзе.

Гражданами СССР считают себя не только соратники Чельдиева и Чиркинова. Идея о том, что Советский Союз до сих пор существует, а Российская Федерация со всеми ее структурами нелегитимна, популярна во многих регионах страны. Ее последователи насчитывают десятки тысяч человек. Одним из главных доводов в пользу своей версии они считают пропажу оригинала Беловежского соглашения о распаде СССР и создании СНГ от 1993 года.

"Люди к ним прислушиваются, потому что денег нет"

До начала распространения коронавируса сообщество граждан СССР не было столько популярным в Осетии.

Политический редактор осетинского информационного портала "ОсНова" Руслан Тотров считает, что конспирологи и "граждане СССР" очень удачно нашли друг друга в условиях пандемии.

"Здесь очень велик процент людей, работающих вчёрную или всерую. Естественно, любые требования самоизоляции прямо или косвенно их касаются. В этой ситуации человек начинает мыслить категориями "либо голод, либо вирус, присутствие которого я не осязаю", - говорит Руслан.

Этим, по мнению Тотрова, умело воспользовались лидеры мнения о несуществовании Covid-19. Журналист говорит, что в Северной Осетии сейчас тысячи людей, называющих коронавирус чипированием населения и попыткой посадить всех под колпак.

"Здесь вообще интересная ситуация, когда Чельдиев, который живёт в Санкт-Петербурге и являясь мозговым центром всей операции неверующих, полностью переигрывает государственную машину. Власти создают ситуацию, когда человек думает: здесь что-то не так, нас либо жёстко обманывают, либо глубоко преувеличивают проблему, - считает Тотров. - Вот этот парадокс, эта непоследовательность, она и добавляет сторонников в ряды тех, кто говорит, что никакого коронавируса не существует".

Владикавказский блогер Алик Пухаев рассказывает, что неокоммунистическая идеология в Северной Осетии стала особенно популярной за последний месяц. Пухаев считает, что в ряды "граждан СССР" вступают из-за ухудшения экономической ситуации. "Понятно, что в Чечне, в Ингушетии, других регионах есть серьезная прививка от ностальгии по Советскому Союзу из-за депортации. В Осетии её нет", - говорит он.

По мнению блогера, после распространения коронавируса к "гражданам СССР" стали присоединяться массово, потому что они предлагают выход из сложной финансовой ситуации: "Люди сейчас к ним прислушиваются, потому что денег нет, многие потеряли работу. Они и правда не могут платить кредиты, не могут заплатить за свет, а тут им говорят, что у вас есть законное право не платить", - объясняет Пухаев.

Не из леса я вышел

Народный сход - это не первая акция жителей Северной Осетии, не верящих в опасность вируса. Первый протест прошел 5 апреля в городе Дигора. Десятки человек вышли на главную площадь, чтобы выразить недовольство ограничениями на передвижение и работу. Во время акции полицейские забрали одного из участников Алана Абоева.

На следующий день перед зданием городского РОВД снова собралось несколько десятков человек. "Если его не отпустят, если будет штраф, мы будем уже по другому разбираться", - говорит участник протеста Ибрагим Караев на видео, опубликованном в осетинском новостном телеграм-канале "Бонварнон". Задержанного в тот же день отпустили без предъявления обвинений.

Ибрагим Караев рассказывает, что люди вышли на площадь, потому что у них нет денег, кто-то потерял работу. По словам Караева, жители Осетии не верят в то, что коронавирус настолько страшен, что у всех есть знакомые врачи, от которых они получают информацию.

"Не из леса я вышел. Я и с врачами общаюсь, и со специалистами. У кого ни спрошу, никто не знает. Ни одного больного [коронавирусом] нет", - утверждает Ибрагим, не верящий, что вирус действительно опасен.

Блогер говорит, что в республике царит информационный хаос, нет единого центра информации о вирусе, а власти принимают противоречивые решения: "Закрываются небольшие магазины, а "Леруа Мерлен" продолжает работать. Перекрывают большие парки ленточкой, хотя вероятность заразиться там минимальная, а крупные торговые сети продолжают работать". На сайте Владикавказского филиала "Леруа Мерлен" висит объявление: "В связи с эпидемиологической ситуацией, магазины временно работают по сокращенному графику с 8:00 до 20:00".

В качестве примера несогласованных действий властей Пухаев рассказывает, как 15 апреля перекрыли въезд в город, а позже объявили, что это фейк: "Люди уже смеются".

По его рассказу, когда объявили карантин, люди сидели дома, но через неделю вышли: закончились деньги. Сам Алик на народный сход не пошел - боится заболеть и заразить родственников, но если бы не коронавирус, сходил бы. "Люди довольно агрессивно настроены по отношению к власти. Я понимаю, что сход, который запланировали эти люди, может стать очагом заражения. Но и людей я тоже понимаю", - заявляет он.

МВД Северной Осетии предупредило жителей о недопустимости несогласованного мероприятия 20 апреля, призвав граждан "не поддаваться на провокации".

То, что сегодня в Северной Осетии люди открыто выражают свою точку зрения и даже проводят акции протеста, осетины считают одним из немногих своих преимуществ. "В Осетии информационное пространство гораздо более свободно. Я очень боюсь, что текущая ситуация будет использована для того, чтобы людей этих свобод лишить", - считает блогер Пухаев.

"Осетия - это во многом демократический оазис в окружении в достаточной степени авторитарных режимов. С другой стороны, именно эта ситуация стала причиной того, что коронавирусоотрицатели вышли", - говорит журналист Руслан Тотров.