Еще один крупный работодатель проводит сокращения

Металлообрабатывающий завод AQ Lasertool OÜ является одним из крупнейших работодателей в Пярнумаа - там работает около 360 человек. В настоящее время уведомление об увольнении там получили пять человек, но действующий руководитель Рейн Вольт не исключает, что их станет больше, пишет Pärnu Postimees.
Вольт отметил, что сейчас очень больших планов относительно сокращений нет, но работы могут лишиться от 10 до 15 человек. "Смотрим по ситуации. Долгосрочные прогнозы показывают, что даже если наши клиенты, в основном европейские автомобильные заводы, будут продолжать производить, их спрос не будет таким, каким он был до кризиса", - пояснил он.
Он не захотел называть конкретные цифры, отражающие, насколько велико это падение в нынешней ситуации, поскольку изменения происходят постоянно.
И хотя предприятие AQ Lasertool зарегистрировано в Пярнумаа, у компании есть производственные подразделения в Харьюмаа. Вольт не исключил увольнения сотрудников этого завода.