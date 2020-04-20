Еще один крупный работодатель проводит сокращения

Вольт отметил, что сейчас очень больших планов относительно сокращений нет, но работы могут лишиться от 10 до 15 человек. "Смотрим по ситуации. Долгосрочные прогнозы показывают, что даже если наши клиенты, в основном европейские автомобильные заводы, будут продолжать производить, их спрос не будет таким, каким он был до кризиса", - пояснил он.