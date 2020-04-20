Работник Maxima имел близкий контакт с жильцами тартуского общежития. Результат его анализа оказался положительным

Поскольку рабочее время работник использовал все средства индивидуальной защиты, а на работе он был в последний раз почти неделю назад, сеть считает, что опасности для посетителей магазина нет, и закрывать его не станут.

По словам исполнительного директора MAXIMA Eesti Эдвинса Волкаса, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники чувствовали себя в магазинах Maxima в безопасности: «Исходя из разработанных Департаментом здоровья инструкций для торговых предприятий и того, что с последнего рабочего дня работника, получившего положительный результат анализов, прошло больше 72 часов, на работе он пользовался всеми средствами защиты, мы приняли решение не закрывать магазин».

Кроме того, сразу было выяснено, с кем из коллег близко контактировал зараженный работник, им сообщили о возможной опасности заражения и отправили домой в 14-дневный карантин: «Для увеличения чувства безопасности как у работников, так и посетителей, сегодня вечером будет проведена тщательная дезинфекция всех поверхностей, а в сотрудничестве с Лыунаским региональным отделением Департамента здоровья сегодня анализы будут взяты у всех работников, находившихся в близком контакте с зараженным».