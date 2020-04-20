Тыну Мертсина: в связи со снижением потребления увеличились накопления

Объявление чрезвычайной ситуации резко снизило темп жизни в Эстонии и привело к значительным изменениям в потреблении и сбережении.
Люди находятся в основном поблизости от своего основного местожительства
Люди в Эстонии значительно сократили свою мобильность в людных местах, что и было целью объявления чрезвычайной ситуации. Согласно отчету о передвижениях, подготовленному Google (COVID-19 Community Mobility Report), видно, что за 2-4 недели число людей в ресторанах, кафе, торговых центрах, кинотеатрах, а также на общественном транспорте и связанных с ними станциях сократилось примерно наполовину, на рабочих местах в среднем на треть, в продуктовых магазинах, на рынках и в аптеках – на четверть по сравнению с 23.02.2020.
В то же время все больше людей посещают природные и городские парки и пляжи, и гуляют близко к дому (увеличение на одну пятую и одну десятую соответственно). Рост движения на природе, безусловно, связан со сменой сезона. Следует также иметь в виду, что эти цифры являются ориентировочными, и только приблизительно объясняют, как изменилась активность людей. Согласно анализу активности Департамента статистики Эстонии, введение чрезвычайного положения за три недели заставило почти 200 000 человек понизить активность перемещений. Количество людей, остающихся на основном месте проживания, возросло на 16 процентных пунктов, то есть, по оценкам, около половины людей остаются на месте или значительно меньше перемещаются.
Снижение активности сопровождается падением потребления
Сокращение перемещения людей сказалось на потреблении. За четыре недели после объявления чрезвычайного положения (16.03-12.04) оборот платежей по карточкам Swedbank сократился в среднем на 27%, а снятие наличных уменьшилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Доля дебетовых и кредитных карточек, эмитированных Swedbank в Эстонии, составляет 61%, что позволяет экстраполировать потребительское поведение клиентов Swedbank на всю Эстонию.
По сравнению с другими Балтийскими странами снижение оборота платежей по карточкам в Эстонии было самым сильным. Для сравнения, в Латвии он за четыре недели уменьшился в среднем на 11%, а в Литве – на 7% (снято наличных было меньше на 20% и 35% соответственно).
Опрос, проведенный Институтом финансов Swedbank в конце марта, показал, что 61% эстонцев планируют сократить свои ежедневные расходы.
Из самых крупных групп расходов больше всего во время чрезвычайной ситуации в Эстонии снизились транзакции по карточкам на размещение, поездки и транспорт, покупки в аэропорту, услуги салонов красоты и аналогичные услуги, а также на хобби. Однако оборот платежей с помощью карточек за еду и предметы интерьера даже увеличился. Расходы на продукты питания являются одними из крупнейших в частном потреблении и составляют одну пятую от общего потребления домохозяйств. Увеличение расходов на питание можно объяснить тем фактом, что всё больше людей во время чрезвычайной ситуации едят дома. Домашние хозяйства могут сегодня увеличивать свои расходы на питание, поскольку большая часть остального частного потребления сократилась.
Спад в потреблении способствует росту сумм на вкладах населения
В среднем жители Эстонии хранят на вкладах около 70% своих сбережений. В Swedbank рост портфеля вкладов до востребования, который замедлялся в течение примерно года, после введения чрезвычайного положения, к концу второй недели апреля снова ускорился до уровня, который мы в последний раз видели в сентябре прошлого года. Поскольку доля Swedbank по депозитам частных лиц в Эстонии составляет чуть больше половины, эта тенденция должна также хорошо характеризовать положение по Эстонии в целом. Если сравнивать долю клиентов в разных депозитных группах, то она существенно не изменилась, по крайней мере, за последние восемь месяцев, включая конец февраля и март этого года. Если присмотреться более внимательно, можно даже увидеть, что доля людей с очень маленькими депозитами (до 100 евро на конец месяца) снижается (24%), и это снижение продолжалось в марте.
Вышеупомянутое исследование Института частных финансов Swedbank показало, что только 10% респондентов заявили, что у них достаточно сбережений, и что влияние коронавируса на экономическое выживание минимально. А 40% опрошенных экономят больше, чем раньше.
Дальнейшее углубление безработицы будет уменьшать вклады населения, и снижать уровень потребления
Рост депозитов показывает, что, хотя безработица быстро растёт, она в среднем пока не очень сильно повлияла на финансовое положение населения. По сравнению с началом чрезвычайного положения, по состоянию на 19 апреля число зарегистрированных безработных за пять недель увеличилось почти на 9 900 человек и достигло 46 638 человек. Это означает рост уровня безработицы с 5,7% до 7,2%, или на 1,5 процентных пункта.
Согласно предварительным данным Департамента статистики по рынку труда Эстонии, в течение месяца после введения чрезвычайного положения число трудовых отношений больше всего уменьшилось в сфере размещения и питания, а также в сфере развлечений, искусства и досуга. В то же время возросло число трудовых отношений в сельском и лесном хозяйстве и, в меньшей степени – в сфере здравоохранения, социальной работы и строительства. Увеличение числа трудовых отношений в сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве обусловлено главным образом сезонными причинами.
Хотя безработица быстро растёт, она пока значительно отстаёт от показателей марта 2010 года, когда было 100 750 зарегистрированных безработных, а уровень безработицы достиг 14,7% . Согласно исследованию рабочей силы, безработица была тогда ещё выше. В то же время следует учесть, что по состоянию на 19 апреля Касса по безработице уже предоставила пособие для выплаты заработной платы 29778 работникам в 5452 учреждениях. Часть этих людей уже могли бы стать безработными.
Чуть более чем через три недели после введения чрезвычайного положения (на второй неделе апреля), проведенное фирмой Kantar Emor исследование показало, что эмоциональное чувство уверенности людей пока сохраняется на высоком уровне. Половина населения Эстонии чувствовала себя уверенно. Нынешний рост безработицы ещё не замедлил рост депозитов домашних хозяйств, и снижение потребления в основном связано с вынужденной ситуацией, вызванной закрытием бизнеса и ограничениями на передвижение. В то же время следует учитывать, что увеличение числа безработных приведет к уменьшению депозитов у населения и окажет дополнительное влияние на потребление.