Тыну Мертсина: в связи со снижением потребления увеличились накопления

В среднем жители Эстонии хранят на вкладах около 70% своих сбережений. В Swedbank рост портфеля вкладов до востребования, который замедлялся в течение примерно года, после введения чрезвычайного положения, к концу второй недели апреля снова ускорился до уровня, который мы в последний раз видели в сентябре прошлого года. Поскольку доля Swedbank по депозитам частных лиц в Эстонии составляет чуть больше половины, эта тенденция должна также хорошо характеризовать положение по Эстонии в целом. Если сравнивать долю клиентов в разных депозитных группах, то она существенно не изменилась, по крайней мере, за последние восемь месяцев, включая конец февраля и март этого года. Если присмотреться более внимательно, можно даже увидеть, что доля людей с очень маленькими депозитами (до 100 евро на конец месяца) снижается (24%), и это снижение продолжалось в марте.

Вышеупомянутое исследование Института частных финансов Swedbank показало, что только 10% респондентов заявили, что у них достаточно сбережений, и что влияние коронавируса на экономическое выживание минимально. А 40% опрошенных экономят больше, чем раньше.

Дальнейшее углубление безработицы будет уменьшать вклады населения, и снижать уровень потребления

Рост депозитов показывает, что, хотя безработица быстро растёт, она в среднем пока не очень сильно повлияла на финансовое положение населения. По сравнению с началом чрезвычайного положения, по состоянию на 19 апреля число зарегистрированных безработных за пять недель увеличилось почти на 9 900 человек и достигло 46 638 человек. Это означает рост уровня безработицы с 5,7% до 7,2%, или на 1,5 процентных пункта.

Согласно предварительным данным Департамента статистики по рынку труда Эстонии, в течение месяца после введения чрезвычайного положения число трудовых отношений больше всего уменьшилось в сфере размещения и питания, а также в сфере развлечений, искусства и досуга. В то же время возросло число трудовых отношений в сельском и лесном хозяйстве и, в меньшей степени – в сфере здравоохранения, социальной работы и строительства. Увеличение числа трудовых отношений в сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве обусловлено главным образом сезонными причинами.

Хотя безработица быстро растёт, она пока значительно отстаёт от показателей марта 2010 года, когда было 100 750 зарегистрированных безработных, а уровень безработицы достиг 14,7% . Согласно исследованию рабочей силы, безработица была тогда ещё выше. В то же время следует учесть, что по состоянию на 19 апреля Касса по безработице уже предоставила пособие для выплаты заработной платы 29778 работникам в 5452 учреждениях. Часть этих людей уже могли бы стать безработными.