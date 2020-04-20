Фонд интеграции проведет на этой неделе три вебинара для русскоязычной молодежи

«Как правило, Фонд интеграции в сотрудничестве с партнерами предлагает молодежи различные мероприятия, проведение которых во время режима чрезвычайного положения, к сожалению, невозможно. Поэтому мы решили отойти от привычного формата и предложить русскоязычные вебинары для обсуждения важных и, порой, непростых тем. Надеюсь, что эти вебинары помогут молодежи и их родителям найти ответы на свои вопросы, а также снизить градус напряженности в обществе и семьях», – сказала руководитель сферы мероприятий по сотрудничеству Фонда интеграции Людмила Пеусса.

Фонд интеграции проведет на этой неделе три вебинара.

22 апреля c 15.00 до 16.30 пройдет вебинар «Самоизоляция во время COVID-19: зачем? И что будет дальше?». Вебинар сосредоточится на таких вопросах, как причины введения в Эстонии ограничений на передвижение и собрания людей, важность соблюдения правил карантина, возможности защиты себя и близких от заражения, возможные сценарии выхода из карантина.

В обсуждении этих вопросов примут участие заместитель директора по стратегии Государственной канцелярии Дмитрий Бурнашев, советник Департамента здоровья Ирина Донченко, врач-резидент по специальности пульмонология Клиники Тартуского университета Виктория Иванова, руководитель по коммуникации Спасательного департамента Евгения Парв и старший комиссар молодежной полиции Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Светлана Сафронова. Модератор вебинара – редактор Raadio 4 и ведущий ETV+ Михаил Комашко.

23 апреля с 15.00 до 16.30 состоится вебинар «Как не сойти с ума во время карантина?». На вебинаре будут затронуты такие темы, как возможности мирно пережить самоизоляцию, находясь постоянно вместе с родителями, братьями и сестрами; способы справиться со своими страхами, возникающими в этот период; возможности поддержать родителей и других членов семей в решении их проблем; общение с друзьями во время самоизоляции: что делать, если друзья не соблюдают правил изоляции, как остаться друзьями и при этом не нарушать правил.

На вопросы участников ответит и даст советы психолог и психотерапевт Сергей Джалалов. Модератор вебинара – редактор Raadio 4 и ведущий ETV+ Михаил Комашко.

24 апреля с 15.00 до 16.30 пройдет вебинар «Компьютерные игры - зло или нет? Трансляция для геймеров и родителей». Участники семинара смогут обсудить, какое влияние на мозг оказывают компьютерные игры, как играть в компьютерные игры без вреда для здоровья, как справиться с зависимостью от компьютерных игр, как может увлечение компьютерными играми перерасти в успешную работу в сфере инфотехнологий и какие есть у молодежи возможности для саморазвития в этой сфере.

В обсуждении примут участие член правления MTÜ Narva Küberareng и организатор мероприятий, семинаров и турниров по киберспорту Иван Дмитриев, директор молодежного центра в Нарва-Йыесуу Анна Коновалова, член правления IDA-PÄÄSUKE AIRSOFT MTÜ и организатор игр airsoft Александр Зраев. Модератор вебинара – член правления креативного хаба OBJEKT Антон Осиповский.

Вебинары пройдут в виртуальной среде Zoom, для получения ссылки для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться на вебинары можно через домашнюю страницу Фонда интеграции integratsioon.ee/ru/priglashaem-molodezh-na-vebinary-na-russkom-yazyke или по ссылкам: