Однополые пары Финляндии впервые прошли процедуру усыновления

Речь идет об усыновлении внутри Финляндии. Одного малыша усыновила женская пара, другого – мужская. На момент усыновления детям еще не исполнилось одного года, пишет Yle.

Как сообщают власти города Хельсинки, сейчас в очереди на консультацию по усыновлению находится много однополых пар. Из них часть хочет усыновить ребенка из Финляндии, а часть готова к международному усыновлению.

«Мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально и решаем, какая семья подходит ребенку лучше всего», - заявила в пресс-релизе руководящий социальный работник Ауликки Хайми-Кайкконен.