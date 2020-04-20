Пн, 20.04.2020
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Однополые пары Финляндии впервые прошли процедуру усыновления

Младенец. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Финский суд утвердил два первых усыновления однополыми парами, сообщает Ассоциация радужных семей Sateenkaariperheet ry.

Речь идет об усыновлении внутри Финляндии. Одного малыша усыновила женская пара, другого – мужская. На момент усыновления детям еще не исполнилось одного года, пишет Yle.

Как сообщают власти города Хельсинки, сейчас в очереди на консультацию по усыновлению находится много однополых пар. Из них часть хочет усыновить ребенка из Финляндии, а часть готова к международному усыновлению.

«Мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально и решаем, какая семья подходит ребенку лучше всего», - заявила в пресс-релизе руководящий социальный работник Ауликки Хайми-Кайкконен.

Реформа закона, дающая возможность однополым парам усыновить ребенка, вступила в силу три года назад.

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