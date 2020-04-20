Карантин в таллиннской ночлежке продлен: коронавирус выявлен у 17 человек

Как отметила вице-мэр Бетина Бешкина, отвечающая в Таллинне за социальную сферу, вызывает беспокойство и усложняет ситуацию то обстоятельство, что у получивших позитивный результат теста на коронавирус отсутствуют симптомы, которые указывали бы на наличие заболевания.

«Мы обязательно проведем новое тестирование в сотрудничестве с Департаментом здоровья и завершим карантин в ночлежном доме только в случае, если на сто процентов удостоверимся, что люди здоровы и опасности для заражения нет», - отметила Бешкина.

Ночлежный дом для бездомных на улице Аласи закрылся на карантин 4 апреля, когда тест на коронавирус одного из клиентов оказался позитивным. После этого все постояльцы ночлежного дома были изолированы. Все клиенты обеспечены питанием, а охранная фирма осуществляет круглосуточное наблюдение.

«Ни один из нуждающихся в ночлеге из-за карантина ночлежного дома на Аласи без крова не останется, здоровым клиентам услуга оказывается по другому адресу», - отметила Бешкина.