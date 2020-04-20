В Кохтла-Ярве всех сотрудников Maxima проверили на коронавирус

По словам председателя правления MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники чувствовали себя в магазинах Maxima в безопасности, и, исходя из ситуации с ростом количества инфицированных в Ида-Вирумаа, мы по своей инициативе провели массовое тестирование работников во всех четырех магазинах Кохтла-Ярве. «Сегодня мы получили результаты тестов всех наших работников, и мы рады сообщить, что результаты тестов всех 142 сотрудников являются отрицательными», – сказал Эдвинас Волкас.

«Кохтла-Ярве – это место, где совершают повседневные покупки многие жители окрестных деревень и поселков, поэтому людям очень важно знать, что магазины Maxima безопасны и для работников, и для клиентов», – сказал Эдвинас Волкас.

«Мы уверены, что принятые меры еще больше повысят безопасность в магазине, со своей стороны мы просим покупателей с симптомами не посещать магазин, чтобы снизить потенциальный риск заражения как для работников, так и для других клиентов магазинов», – сказал Эдвинас Волкас.

В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Мы очищаем все поверхности два раза в день – в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа.

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования – мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят перчатки, одноразовые или пластиковые защитные маски.

7. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.

8. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях – прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.

9. Мы отслеживаем очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.