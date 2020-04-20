Китайские ученые заявили, что успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах

Отмечается, что вакцина является инактивированной. В скором времени стартуют ее клинические испытания на добровольцах.

Согласно ученым, в результате действия вакцины у животных сформировались антитела, способные уничтожить не менее 10 штаммов SARS-CoV-2. В удвоенных дозах вакцине оказалось под силу «полностью защитить» обезьян от коронавирусной инфекции.

Между тем экс-глава Управления США по саннадзору (FDA) Скотт Готлиб обеспокоен тем, что КНР, а не его страна, первой откроет продажу вакцины. Опасения специалиста связаны с тем, что китайская аденовирусная разработка может оказаться не очень качественной, информирует канал CBS News.