Пн, 20.04.2020
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  • Китайские ученые заявили, что успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах

Китайские ученые заявили, что успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах

Домашняя крыса.

ФОТО: PEETER KÜMMEL/SAKALA

1Исследователи из КНР начали «пилотное производство» вакцины, которая поможет не допустить дальнейших вспышек коронавируса нового типа. Согласно работе, опубликованной в базе препринтов bioRxiv, PiCoVacc испытывалась на мышах, крысах и макаках-резусах, передает Росбалт.

Отмечается, что вакцина является инактивированной. В скором времени стартуют ее клинические испытания на добровольцах.

Согласно ученым, в результате действия вакцины у животных сформировались антитела, способные уничтожить не менее 10 штаммов SARS-CoV-2. В удвоенных дозах вакцине оказалось под силу «полностью защитить» обезьян от коронавирусной инфекции.

Между тем экс-глава Управления США по саннадзору (FDA) Скотт Готлиб обеспокоен тем, что КНР, а не его страна, первой откроет продажу вакцины. Опасения специалиста связаны с тем, что китайская аденовирусная разработка может оказаться не очень качественной, информирует канал CBS News.

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