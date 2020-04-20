Фото и видео: акт вандализма на глазах изумленных таллиннцев

Фото и видео с места происшествия в управу района прислал местный житель.

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Пеэтера Ярвелайда, к сожалению, привычным стало то, что с наступлением хорошей погоды количество случаев нарушения порядка в общественных местах для проведения досуга возрастает.

«Но с открывшимся на минувших выходных зрелищем даже управа района столкнулась впервые, - сказал Пеэтер Ярвелайд. - Управа района вкладывает много сил в благоустройство и развитие района, и вдруг нам поступает подобное сообщение. Как на Штромке, так и в парке Копли работают парковые смотрители, но они не успевают везде. Если заметили где-то неподобающее отношение к природе, сразу известите об этом полицию или позвоните по номеру Муниципальной полиции 14410».

Вандализм в Пыхья-Таллинне. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Управа района нашла нарушителей и связалась с ними, чтобы разъяснить серьезность поступка и последствия. Оба мотоциклиста раскаялись в содеянном и пообещали привести в порядок территорию. Времени для наведения порядка им дали до позднего вечера сегодняшнего дня.

На минувшей неделе управа Пыхья-Таллинна начала работы по благоустройству в лесопарке Штромки и Мериметса, что включает в себя также очистку и замену инвентаря.

Вандализм в Пыхья-Таллинне. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна