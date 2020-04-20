Эстония закупит боеприпасы к малокалиберному оружию на 50 миллионов евро

Цель состоит в том, чтобы обеспечить Силы обороны и Кайтселит высококачественными проверенными боеприпасами, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Центра оборонных инвестиций.

«В процессе исследования рынка было замечено, что интерес к тендеру по консолидированным боеприпасам очень высок как среди эстонских компаний, так и среди мировых производителей боеприпасов», - сказал руководитель категории вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

«В общей сложности мы направили приглашение принять участие в исследовании рынка почти тридцати международным компаниям, а через Союз оборонной промышленности Эстонии всем компаниям оборонной промышленности Эстонии, - сказал Липп. - Впервые мы можем с уверенностью заявить, что привлекли всех известных нам мировых производителей боеприпасов. Мы были совершенно открыты с самого начала процесса конкурса по госпоставкам, учитывая все технические требования и потребности сил обороны Эстонии и преобладающий уровень цен на рынке».

Тендер состоится на основании конкурентных переговоров в области обороны и безопасности.