Пн, 20.04.2020
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Эстония закупит боеприпасы к малокалиберному оружию на 50 миллионов евро

Деньги.

ФОТО: SWNS/SWNS

В понедельник Государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на 50 млн евро по закупке боеприпасов к малокалиберному оружию для Сил обороны и Кайтселита. 

Цель состоит в том, чтобы обеспечить Силы обороны и Кайтселит высококачественными проверенными боеприпасами, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Центра оборонных инвестиций.

«В процессе исследования рынка было замечено, что интерес к тендеру по консолидированным боеприпасам очень высок как среди эстонских компаний, так и среди мировых производителей боеприпасов», - сказал руководитель категории вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

«В общей сложности мы направили приглашение принять участие в исследовании рынка почти тридцати международным компаниям, а через Союз оборонной промышленности Эстонии всем компаниям оборонной промышленности Эстонии, - сказал Липп. - Впервые мы можем с уверенностью заявить, что привлекли всех известных нам мировых производителей боеприпасов. Мы были совершенно открыты с самого начала процесса конкурса по госпоставкам, учитывая все технические требования и потребности сил обороны Эстонии и преобладающий уровень цен на рынке». 

Тендер состоится на основании конкурентных переговоров в области обороны и безопасности. 

Приорететная стоимость закупки - 50 млн евро. Рамочное соглашение заключается на срок до семи лет с возможностью смены договорного партнера через четыре года. Первые сроки поставки боеприпасов будут определены с помощью мини-тендеров для компаний, достигших этапа рамочного соглашения.

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