Эстония и еще девять стран ЕС заявили об ограничении прав человека из-за пандемии

Десять из 47 стран - членов Совета Европы уведомили генерального секретаря организации об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в обзоре "Ограничение прав граждан в странах Совета Европы на фоне пандемии вируса COVID-19", подготовленном Комитетом против пыток. России в этом перечне нет, хотя факт такого уведомления может облегчить государству отстаивание своей правоты в случае оспаривания его действий в Страсбургском суде, пишет NEWSru со ссылкой на "Ведомости".
Об ограничении прав человека уведомили Албания, Армения, Эстония, Грузия, Латвия, Северная Македония, Молдавия, Румыния, Сан-Марино и Сербия. Например, Армения объявила ЧП, при котором могут ограничиваться права на личную свободу, свободу передвижения и право собственности. А Эстония ввела до 1 мая режим ЧС, предупредив о возможном отступлении от соблюдения прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, уважение частной и семейной жизни, свободу собраний и объединений, образование, защиту собственности и свободу передвижения.
России в этом списке нет, хотя некоторые права на ее территории уже ограничены. Так, почти во всех регионах введен режим повышенной готовности, который может ограничивать права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, уважение частной и семейной жизни, свободу слова, собраний и свободу передвижения, право на образование.
Сейчас эти ограничения не подпадают под действие ст. 15 Конвенции, так как власти не сделали официального заявления по этому поводу. Но поскольку сама Конвенция допускает ограничение большинства закрепленных в ней прав, в том числе в интересах национальной безопасности и общественного порядка и с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, то ситуация мировой пандемии может удовлетворять этим условиям.
Когда в ЕСПЧ заходит речь о таких отступлениях в соответствии со ст. 15 Конвенции, суд предоставляет национальным властям широкую свободу действий для предотвращения чрезвычайной ситуации. Но именно ЕСПЧ будет оценивать, были ли эти меры строго обязательными. Когда такие меры посягают на основополагающие права вроде права на свободу и личную неприкосновенность, суд должен убедиться, что это было полностью оправдано обстоятельствами чрезвычайной ситуации и были обеспечены адекватные гарантии против злоупотреблений. При этом ЕСПЧ оценивает, были ли введенные меры использованы для той законной цели, ради которой задумывались.
В связи с этим правозащитники задаются вопросом, может ли неофициальная кризисная ситуация быть приравнена к чрезвычайной в оправдание введенных ограничений. Отступления от обязательств по ст. 15 не зависят от установления официального статуса ЧП или любого аналогичного режима на национальном уровне, но для закрепления правомерности такого отступления государство обязано проинформировать Совет Европы, даже если внутри страны не установлено официального режима ЧП.
Европейская конвенция не предусматривает ограничений на обязательство обеспечивать право на жизнь, запрет пыток и рабства, осуждение за деяние, в момент совершения не признававшегося уголовным преступлением, повторное осуждение или наказание в уголовном порядке. Осуществление остальных прав может быть ограничено в разной форме, в том числе в связи с чрезвычайными обстоятельствами, но лишь при наличии войны или чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации.
Оценка угроз определяется Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) исходя из конкретных обстоятельств тех или иных дел. При этом отступления от обязательств должны иметь четкую основу во внутреннем праве для защиты от произвола и должны быть необходимы для борьбы с конкретной кризисной ситуацией.
Если страна не уведомляет Совет Европы об отступлении от соблюдения прав , но вводит ограничительные режимы, то впоследствии власти такой страны не смогут обосновать нарушения прав отсылкой на соответствующую процедуру. В случае поступления жалоб на вводимые ограничения Европейский суд будет рассматривать каждый случай отдельно и изучать оправданность введения мер.
Большинство граждан во всем мире готовы потерпеть ограничения ради победы над COVID-19
81% граждан во всем мире готовы потерпеть ограничения в своих правах, если это поможет справиться с пандемией коронавируса, показал опрос холдинга "Ромир" и Gallup International. Как пишет РБК, опрос проводился в Аргентине, Австрии, Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Ираке, Италии, Казахстане, Малайзии, Пакистане, России, США, Таиланде, на Филиппинах, в Швейцарии, Южной Корее, Японии в апреле. С марта по апрель число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
Больше всего готовых на ограничение прав социологи выявили среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обоих); число тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6% и 8% соответственно.
Среди стран с наибольшим количеством готовых к ограничениям также Индия и Таиланд (91%), Германия (89%), Австрия, Швейцария и Филиппины (86%), Италия (85%). Последнее место в рейтинге занимает Япония: там совершенно согласны поступиться правами ради победы над коронавирусом только 7%, всего готовы согласиться на ограничение прав 40%.
В России на ограничения согласны 69% опрошенных (месяц назад таких было 60%), в США - 68%. При этом по сравнению с мартовской волной опроса число респондентов, не готовых терпеть ограничения в связи с пандемией, снизилось с 19% до 15%.
Больше всего заявивших о неготовности к ограничениям в Японии (42% от всех опрошенных в стране), на втором месте - Россия (28%), а на третьем - США (25%). По словам экспертов, ответы граждан коррелируют с общим доверием к властям, и недоверие со стороны россиян должно стать тревожным звонком для лидеров страны.
Ранее сообщалось, что 56% россиян считают неверной официальную информацию о коронавирусе, и больше доверяют словам знакомых врачей. 29% считают, что власти занижают реальное количество заболевших и сложность ситуации, и почти столько же, напротив, уверены, что ситуация сильно нагнетается и представляется хуже, чем есть. 4% россиян заявили, что не следят за официальной информацией об эпидемии коронавируса. А 60% опрошенных заявили, что доверяют или частично верят информации, которую им могут сообщить лично знакомые врачи.
Хотя данные индекса самоизоляции показывают, что россияне стали чаще нарушать этот режим, большинство (90%) опрошенных ВЦИОМ москвичей утверждают, что большая часть их друзей и близких соблюдает правила самоизоляции. По России показатель ниже, но не существенно - 81%. Большинство россиян (63%) оценивают меры российских властей как достаточные, также с 30 марта увеличилась доля россиян, положительно оценивающих меры для подготовки медицинских учреждений к приему больных.
При этом большинство россиян (80%) стали меньше гулять или совсем перестали это делать в условиях распространения коронавируса. Так, число россиян, сокративших количество прогулок, выросло в два раза - по опросам от 26 марта оно составляло 40%. Значительно реже ходить в магазин или аптеку стали 76% респондентов. С пожилыми родственниками не видятся 69% россиян. От личных встреч с друзьями и знакомыми отказалось абсолютное большинство опрошенных - 84% против 57% по результатам первого исследования и 76% по итогам второго. Также 69% за последние неделю-две перестали пожимать руки и обниматься при встрече: 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Эта группа по стране выросла на 24 п.п. с 26 марта. Выходы из дома по важным причинам - поход в магазин, или аптеку, - россияне также сократили: 76% делают это значительно реже или не делают вовсе. В два раза больше людей перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% против 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% - на 36 п.п. больше, чем две недели назад. Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28 п.п. больше, чем 26 марта. В Москве доля тех, кто таким образом беспокоится о безопасности пожилых людей, составила 75%, прибавив 22% с конца марта. Опрос показал, что у жителей столицы повседневные практики изменились больше, чем в среднем по стране. В Москве доля тех, кто стал реже выходить на улицу, поднялась до 88% против 52% по результатам первого исследования. Тактильных контактов избегают 77% жителей города, 58% категорически перестали это делать, а вовсе изолировались от друзей и знакомых 90% москвичей. За покупками не выходят 82% опрошенных в столице, что на 33% больше, чем 26 марта.