Эстония и еще девять стран ЕС заявили об ограничении прав человека из-за пандемии

При этом большинство россиян (80%) стали меньше гулять или совсем перестали это делать в условиях распространения коронавируса. Так, число россиян, сокративших количество прогулок, выросло в два раза - по опросам от 26 марта оно составляло 40%. Значительно реже ходить в магазин или аптеку стали 76% респондентов. С пожилыми родственниками не видятся 69% россиян. От личных встреч с друзьями и знакомыми отказалось абсолютное большинство опрошенных - 84% против 57% по результатам первого исследования и 76% по итогам второго. Также 69% за последние неделю-две перестали пожимать руки и обниматься при встрече: 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Эта группа по стране выросла на 24 п.п. с 26 марта. Выходы из дома по важным причинам - поход в магазин, или аптеку, - россияне также сократили: 76% делают это значительно реже или не делают вовсе. В два раза больше людей перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% против 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% - на 36 п.п. больше, чем две недели назад. Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28 п.п. больше, чем 26 марта. В Москве доля тех, кто таким образом беспокоится о безопасности пожилых людей, составила 75%, прибавив 22% с конца марта. Опрос показал, что у жителей столицы повседневные практики изменились больше, чем в среднем по стране. В Москве доля тех, кто стал реже выходить на улицу, поднялась до 88% против 52% по результатам первого исследования. Тактильных контактов избегают 77% жителей города, 58% категорически перестали это делать, а вовсе изолировались от друзей и знакомых 90% москвичей. За покупками не выходят 82% опрошенных в столице, что на 33% больше, чем 26 марта.